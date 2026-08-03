紐約布魯克林大橋裸男跳橋　躍入河中獲救

美國紐約市布魯克林大橋8月2日下午發生跳橋事件，一名44歲男子攀上大橋曼哈頓側的北塔，並在橋頂設置多面旗幟，隨後脫去衣物，在警方試圖勸阻下仍從高處跳入東河，最後被警方救起，目前生命跡象穩定。

事件發生於昨日下午約2時30分。這名男子攀爬至布魯克林大橋曼哈頓側北塔頂端後，在橋上設置多面旗幟，接著脫去衣物，引發現場民眾圍觀。紐約市警察局（NYPD）緊急服務單位獲報後趕抵現場，試圖與男子溝通並勸說他離開危險位置，不過男子最終仍選擇從橋頂跳入東河。現場目擊者拍下男子跳橋畫面，相關影片隨後在社交平台上流傳。