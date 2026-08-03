紐約布魯克林大橋裸男跳橋　躍入河中獲救

美國紐約市布魯克林大橋8月2日下午發生跳橋事件，一名44歲男子攀上大橋曼哈頓側的北塔，並在橋頂設置多面旗幟，隨後脫去衣物，在警方試圖勸阻下仍從高處跳入東河，最後被警方救起，目前生命跡象穩定。
事件發生於昨日下午約2時30分。這名男子攀爬至布魯克林大橋曼哈頓側北塔頂端後，在橋上設置多面旗幟，接著脫去衣物，引發現場民眾圍觀。紐約市警察局（NYPD）緊急服務單位獲報後趕抵現場，試圖與男子溝通並勸說他離開危險位置，不過男子最終仍選擇從橋頂跳入東河。現場目擊者拍下男子跳橋畫面，相關影片隨後在社交平台上流傳。
跳橋者情況穩定
警方海港單位接獲通報後迅速展開救援，最終在東河中找到男子並將他救起。男子隨後被送往紐約市衛生醫院貝爾維尤醫院（NYC Health + Hospitals Bellevue）接受治療，目前情況穩定。
至於男子在橋上設置的旗幟究竟寫有何種內容，目前尚未獲得警方說明，事件確切原因仍待進一步調查。
布魯克林大橋是紐約市著名地標之一，連接曼哈頓與布魯克林，橋面距離東河水面有相當高度。此次事件發生後，警方迅速派遣相關單位展開救援，男子最終生還，未造成其他人員傷亡。
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🚨Naked nutjob jumps from #BrooklynBridge after erecting flags https://t.co/DPYiMHzSnSpic.twitter.com/IyHC2ImMYP pic.twitter.com/veDD19JBxm— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 2, 2026
📌He was taken to #NYC Health+Hospitals Bellevue, where he was listed in stable condition.
▪️What was written on the flags wasn’t immediately…