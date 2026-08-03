傳遭核廢料變異3.7米巨鯊肆虐　足以向座頭鯨施襲(有片)

美國紐約長島外海近日出現一條體長近12英尺(約3.7米)的鯊魚接連攻擊座頭鯨、灰海豹及大型鮪魚，留下驚人的巨大咬痕。Discovery頻道節目一度推測，這條被暱稱為「鯊魚哥斯拉」(Sharkzilla)的巨鯊，可能因數十年前海底核廢料外洩而發生基因突變。研究團隊近日終於開腔，相關猜測並無證據，牠很可能只是一頭懷孕且獵食能力特別強的雌性短鰭灰鯖鮫(mako shark)。

綜合報道，那條被稱為「鯊魚哥斯拉」巨鯊近期頻繁出沒於紐約長島蒙托克(Montauk)外海，不僅咬傷一頭座頭鯨，在其身上留下長達2英尺(約61厘米)的巨大咬痕，也曾攻擊灰海豹，造成一道長22英吋(約56厘米)的撕裂傷，以及獵捕重達400磅的鮪魚。Discovery頻道《鯊魚週》(Shark Week)最新節目《鯊魚哥斯拉現身紐約》(Sharkzilla Takes New York)中，海洋科學家Craig O'Connell表示，這些驚人的攻擊痕跡顯示，體型巨大的短鰭灰鯖鮫正重新回到紐約外海活動，他推測於1960年代末期，美國曾在哈德遜海底峽谷(Hudson Canyon)傾倒約1.5萬桶核廢料，10年後再次檢查時，發現這些核廢料桶已全部發生滲漏。Craig說：「放射性物質外洩可能正在影響海洋生物……如果動物長期暴露於核廢料環境中，可能導致基因突變及異常生長。如果這頭掠食者真的發生基因改變，那牠可能比地球上任何掠食者都更快、更強，也更加致命，因此我們稱牠為『鯊魚哥斯拉』。」