爸爸吻孕肚說話　超聲波見寶寶露微笑　吸5000萬網民觀看(有片)

加拿大一對準父母到醫院進行例行產檢時，發生令人驚奇的事件，準爸爸一邊親吻準媽媽的孕肚，一邊跟肚子裡的胎兒說話，結果超聲波螢幕上，胎兒彷彿聽得懂爸爸說的話，露出微笑回應。影片曝光後，引發網民熱議。
綜合報道，準媽媽Lia Oliveira在7月26日於網上平台Instagram(IG)分享一段影片，畫面中準爸爸親吻Lia的孕肚並說：「早晨，星期六快樂。你餓了嗎？」隨後爸爸轉頭望向房間內的其他人，詎料超聲波螢幕上，胎兒看起來像是在回應爸爸的聲音，露出微笑，令現場所有人都驚奇歡呼，還鼓勵這名準爸爸繼續跟寶寶說話。Lia的姊妹亦剛好捉到這段超聲波螢幕中胎兒微笑的畫面。
網民：太美了！現在的科技真是太神奇了
Lia事後受訪時表示：「我當下完全被情緒淹沒，立刻開始流下幸福的眼淚」。看到肚子裡的寶寶似乎在回應爸爸的聲音，讓她相當感動，認為這是一生中難忘的珍貴回憶。影片曝光後，已經吸引超過5,000萬瀏覽次數，不少人看完影片後驚呼：「我的天哪，這太美了」、「我的心都溶化了！她已經是爸爸最可愛的小寶貝了！愛你們所有人」、「寶寶正在微笑，並且感受到了這一刻」、「太美了！現在的科技真是太神奇了。可愛的小寶貝」。