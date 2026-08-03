爸爸吻孕肚說話　超聲波見寶寶露微笑　吸5000萬網民觀看(有片)

加拿大一對準父母到醫院進行例行產檢時，發生令人驚奇的事件，準爸爸一邊親吻準媽媽的孕肚，一邊跟肚子裡的胎兒說話，結果超聲波螢幕上，胎兒彷彿聽得懂爸爸說的話，露出微笑回應。影片曝光後，引發網民熱議。

綜合報道，準媽媽Lia Oliveira在7月26日於網上平台Instagram(IG)分享一段影片，畫面中準爸爸親吻Lia的孕肚並說：「早晨，星期六快樂。你餓了嗎？」隨後爸爸轉頭望向房間內的其他人，詎料超聲波螢幕上，胎兒看起來像是在回應爸爸的聲音，露出微笑，令現場所有人都驚奇歡呼，還鼓勵這名準爸爸繼續跟寶寶說話。Lia的姊妹亦剛好捉到這段超聲波螢幕中胎兒微笑的畫面。