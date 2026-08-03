土撥鼠也登上OnlyFans　「出賣色相」賣萌湊經費(有片)

提到OnlyFans，多數人第一時間想到成人內容，不過，美國一群研究人員卻在這個平台開設土撥鼠粉絲俱樂部；由美國科羅拉多州洛磯山生物實驗室(Rocky Mountain Biological Laboratory)成立的「OnlyMarms」，主角全是一群圓滾滾的黃腹土撥鼠，希望靠牠們的超萌魅力，為長達65年的研究計畫募集經費。

綜合報道，研究團隊多年來持續追蹤黃腹土撥鼠的生活與生態，但近來受到聯邦科研經費縮減影響，不少研究補助遭到終止，團隊不得不另尋資金來源。共同主持人Daniel Blumstein笑說，既然土撥鼠本來就是網路明星，「那為甚麼不開OnlyFans呢？」名為「OnlyMarms」的帳號採用免費訂閱，主要依靠粉絲自願斗內支持研究。雖然平台以成人創作聞名，但研究團隊強調，這裡只有「普遍級」內容，分享的全是土撥鼠吃東西、發呆、探索環境等可愛日常，希望讓更多人因為喜歡牠們，而願意支持野生動物研究。