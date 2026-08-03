英國格域機場出現UFO？報告紀錄機師4月目擊碟狀物體

英國倫敦格域機場（Gatwick Airport）附近傳出4月時疑似目擊UFO事件，一名機師向英國官方機構通報，稱在飛行途中發現一個不明「碟狀物體」（flying saucer）。消息曝光後，再度引發外界討論。
事件被記錄在英國民航局（CAA）相關航空安全通報資料中。目擊機師表示，當時在格域機場附近空域發現一個外觀呈圓盤狀的不明物體，飛行過程中注意到該UFO出現在飛機附近空域。
根據機師描述，這個神秘物體的外型與一般飛機或已知航空載具不同，因此引起注意。機師隨後依照程序將目擊情況通報相關單位，相關紀錄也因此受到外界關注。
航空專家︰或是光線或距離產生視錯覺
不過，目前並沒有證據顯示該物體與外星生物或不明飛行物體有關。航空專家指出，機師在高空中看到的異常物體，可能涉及無人機、氣球、其他航空載具，甚至可能是受到光線、距離或天氣條件影響所產生的視錯覺。
格域機場是英國主要國際機場之一，周邊空域航班密集，因此任何未經確認的飛行物體都可能引發航空安全疑慮。英國相關單位目前尚未公開確認該神秘物體的真實身分。
事件曝光後，在社交平台上迅速引起討論，不少網友將其與UFO聯繫在一起。不過，專家提醒，在缺乏進一步影像、雷達資料或其他獨立證據的情況下，目前仍無法確認該物體究竟為何，相關目擊事件仍有待進一步調查。
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