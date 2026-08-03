英國格域機場出現UFO？報告紀錄機師4月目擊碟狀物體

英國倫敦格域機場（Gatwick Airport）附近傳出4月時疑似目擊UFO事件，一名機師向英國官方機構通報，稱在飛行途中發現一個不明「碟狀物體」（flying saucer）。消息曝光後，再度引發外界討論。

事件被記錄在英國民航局（CAA）相關航空安全通報資料中。目擊機師表示，當時在格域機場附近空域發現一個外觀呈圓盤狀的不明物體，飛行過程中注意到該UFO出現在飛機附近空域。

根據機師描述，這個神秘物體的外型與一般飛機或已知航空載具不同，因此引起注意。機師隨後依照程序將目擊情況通報相關單位，相關紀錄也因此受到外界關注。