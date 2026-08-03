熊本地震｜熊本縣40度酷熱 災民體力透支、精神疲憊易中暑 氣象廳籲日間避免戶外活動

氣象廳指出，熊本縣上午起便持續高溫，截至11時，熊本市達37.6度，八代市35.5度。預計日間溫度會進一步上升，熊本市將升至破紀錄的40度，達到「酷暑日」標準。預測人吉市達39度，天草市牛深達38度，均屬於極度危險的高溫。

熊本縣政府早前表示，災區一名70多歲婦人在車內避難，疑因中暑身亡。因此氣象廳呼籲熊本縣民眾在日間酷熱時，應避免在室外活動，盡量留在涼爽場所，做好預防中暑的準備。

熊本地震｜專家： 理解災民想盡快收拾家園 但慎防中暑

日本放送協會(NHK)報道，日本救急醫學會中暑相關委員會委員三宅康史指出，地震發生至今已一星期，民眾除了體力透支，精神上的疲勞也持續累積；加上周一預計出現酷暑日，災區的中暑風險極高。

他說：「非常理解居民想盡快收拾家園的心情，但今天若勉強工作導致中暑倒下，反而會耗費更多時間在恢復健康上。在日間，請留在有冷氣的避難所或車內讓身體好好休息。若一定要清理，等到傍晚氣溫下降後再進行。」