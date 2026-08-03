熊本地震｜Aeon商場爆炸痛失店長愛妻 丈夫自責：沒叫她不要回去 妻責任心強

日本熊本縣7.1級地震，嘉島町Aeon購物中心在地震後爆炸，造成7名員工死亡，另5人受傷。其中一名39歲罹難女子的丈夫談到妻子生前最後一次通電，至今仍充滿自責。他說，妻子是商場服裝店店長，責任心很強，爆炸前曾致電報平安，自己卻沒想到提醒她「不要回去」，如今成了他一輩子的最大遺憾。 丈夫對《讀賣新聞》憶述，當日地震後不久，妻子致電回家，確認13歲兒子平安，也談及家裡狀況，通話約3分鐘後便掛斷。不久後商場發生爆炸，他再打電話給妻子，已聯絡不上。

熊本地震｜丈夫：妻子責任心強 回店裡執拾 事發後，丈夫每天都去現場等消息，幾乎吃不下、睡不著，直到3天後接到警方通知，才在殯儀館見到妻子最後一面。看到妻子身上的傷痕，他忍不住淚水。 妻子生前是商場2樓一間服裝店的店長。丈夫說，「她是責任感很強的人，可能是想到之後要恢復營業，才回去執拾。我一直後悔，當時為何沒有在電話裡對她說一句：『不要回去』。」 警方表示，該名39歲女子的遺體在後場員工區出口附近被發現，推測她被掉落物件壓住致命。警方向家屬說明，「估計受苦的時間應該很短」。

熊本地震｜丈夫把妻子想穿的婚紗擺在喪禮會場 夫妻從初中時認識，15年前結婚，卻一直沒有機會舉辦婚禮。兩人曾約定，總有一天要拍一輯穿著婚紗的紀念照。丈夫曾任職廚師，常親手煮意大利粉和玉子燒給妻子吃。妻子每次都吃得很開心，但總會認真地給意見，很少給滿分，「我一直夢想著，有一天能做出讓她讚不絕口的料理」。 在周一(3日)的喪禮上，丈夫決定將妻子一直想穿上的婚紗擺在會場，也把她唯一稱讚過「100分」的飯糰店玉子燒放進靈柩陪伴她。

熊本地震｜丈夫會替妻子實現夢想 最後，丈夫望向天空，哽咽說，「如果爆炸再遲10秒就好了……今後，我會和兒子一起，把她說過的夢想，一個一個替她實現」。