熊本地震｜Aeon爆炸為鎖錢進保險箱致員工慘死 公司負責人終道歉一句話再惹公憤

日本熊本縣7.1級地震Aeon(永旺)購物中心爆炸導致7死，22歲女員工大竹玖瑠美的家人受訪稱，她與另一名同事在疏散後聽從公司指示，返回店裡將收銀櫃的營業收入鎖進保險箱，結果兩人遇上爆炸慘死。在昨晚(2日)大竹的守靈夜上，公司社長和營業部長終於承認曾作有關指示，並當面向大竹家屬鞠躬道歉。雖接收道歉但大竹母親哭著悲痛說：「我的女兒已經回不來了。」而營業部長一句說話也再惹網民憤怒。

Aeon爆炸｜營業部長：生命比金錢更重要

大竹玖瑠美於化妝品及生活用品專賣店「Habita」(ハビタ)工作，爆出大竹與同事是應僱主要求才返回店裡後，該公司一直未有回應，社交平台已現批評聲音。直至兩名罹難員工昨日設靈，Habita才於公司網頁發表聲明和致歉。當天晚上Habita社長帶同營業部長現身，並向大竹家屬道歉。營業部長向記者表示，當時有要求兩名員工得到Aeon批准、確認安全才可返回店裡，又說「現在回想起來，生命比金錢更重要。」不過，營業部長的說明再次惹起網民不滿，指他們似乎將責任推給Aeon，而且人已死了，說「生命比金錢更重要」已於事無補。