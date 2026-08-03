熊本地震｜Aeon爆炸為鎖錢進保險箱致員工慘死 公司負責人終道歉一句話再惹公憤

日本熊本縣7.1級地震Aeon(永旺)購物中心爆炸導致7死，22歲女員工大竹玖瑠美的家人受訪稱，她與另一名同事在疏散後聽從公司指示，返回店裡將收銀櫃的營業收入鎖進保險箱，結果兩人遇上爆炸慘死。在昨晚(2日)大竹的守靈夜上，公司社長和營業部長終於承認曾作有關指示，並當面向大竹家屬鞠躬道歉。雖接收道歉但大竹母親哭著悲痛說：「我的女兒已經回不來了。」而營業部長一句說話也再惹網民憤怒。
Aeon爆炸｜營業部長：生命比金錢更重要
大竹玖瑠美於化妝品及生活用品專賣店「Habita」(ハビタ)工作，爆出大竹與同事是應僱主要求才返回店裡後，該公司一直未有回應，社交平台已現批評聲音。直至兩名罹難員工昨日設靈，Habita才於公司網頁發表聲明和致歉。當天晚上Habita社長帶同營業部長現身，並向大竹家屬道歉。營業部長向記者表示，當時有要求兩名員工得到Aeon批准、確認安全才可返回店裡，又說「現在回想起來，生命比金錢更重要。」不過，營業部長的說明再次惹起網民不滿，指他們似乎將責任推給Aeon，而且人已死了，說「生命比金錢更重要」已於事無補。
Aeon爆炸｜「無獲Aeon確認，是其他租戶稱可進入」
有日媒指，另一名遇難店員亦在昨日下午舉殯，有一名公司總部男職員和事發店舖的女店長出席。報道指，地震當天，女店長休假，只有兩名店員當值，她透過即時通訊軟件LINE與公司總部聯絡，被問及是否要求兩名店員返回店內時，她既無確認也無否認。當被問及兩名死者是否勤力盡責的員工時，她哭著說「是」。當被問及Aeon是否確認了安全，准許人員返回商場內時，陪同店長的男職員回答，沒有向Aeon確認，而是問其他店舖租戶有關情況，他們說若4或5人一起進入可以，但不可單獨回去。不過，他同時說，因商場有很多個入口，似乎是否獲准進入要視乎是哪個入口。
在地震翌日、上周三(29日)的記者會上，Aeon社長吉田昭夫被記者問及「在地震後是否有宣布過准許再進入商場？」吉田當時回答「這完全是無稽之談。我在此鄭重否認。」他解釋，雖然商場有很多入口，但他們分散開來勸阻人們不要進入。