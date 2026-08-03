俄烏戰爭｜WSJ：俄徵兵員當街拉壯丁 或以毒品栽贓毆打 強迫入伍

俄烏開戰4年多、戰事膠著，據報因俄羅斯自願參軍人數下跌，加上俄軍在烏克蘭前線失利，克里姆林宮正以更強硬手段迫使更多適齡男子從軍，以補充兵力。 《華爾街日報》(WSJ)報道，律師、人權組織以及目擊者均作證指，在俄羅斯一些較小的城鎮，徵兵人員以查驗證件為由，在街上或工作場所外強行帶走男子。一旦被帶進徵兵辦公室，可能遭到威脅甚至毆打，直到他們同意簽約入伍。 如此在街上拉人當兵，令人聯想到總統普京2022年秋季宣布的「部分動員令」，當時俄軍前線兵力不足、戰線交困。此舉也引發俄羅斯分析員及政界揣測，新一輪徵兵行動即將展開。

俄烏戰爭｜部分俄兵在前線僅能存活數分鐘 當局曾提供大筆金錢吸引民眾當兵，金額往往超過一般人全年薪金，但俄軍內部虐待事件頻傳，加上烏軍殺傷力日增，募兵愈來愈困難。烏軍攻勢已導致前線俄軍的平均存活時間縮短至數周、數天，甚至僅數分鐘。 專為被迫入伍者提供法律協助的律師克利加(Artyom Klyga)表示，「當局改用暴力手段，只要捉到男子就將他們送去服役」。消息指，儘管官方聲稱徵兵仍屬自願性質，但執法人員有時會與徵兵人員合作設局，引誘男子前往指定地點，不服從的人會面臨暴力或被捕威脅。

俄烏戰爭｜男子被騙到警局 遭毆打 在俄羅斯西南部的本沙(Penza)，徵兵人員特別積極招募新兵。居民列奧尼多夫(Vladislav Leonidov)表示，5月時，一名熟人失蹤數小時後，他在徵兵辦公室發現對方。他原本被要求到警局核對個人資料，但一到警局，2名在場等候的徵兵人員就將他帶往徵兵辦公室。期間男子遭毆打，肝腎受傷。直到他準備被帶去體檢，列奧尼多夫才介入，並迫使當局放人，「要是我們遲兩小時到達，他早就被帶走。他們的行動很迅速」。

俄烏戰爭｜執法人員 栽贓嫁禍 在本沙，如此強行徵兵已引起居民注意，不少人拍攝情況並上傳社交網抗議。一段徵兵辦公室外的影片顯示，多名穿便服的男子坐在軍車內，車外有數名女子哭著試圖阻攔，其中一人哭喊：「他們打你，他們逼迫你！」 本沙徵兵辦公室主任蘇科夫(Andrey Surkov)表示，所有突襲行動都是針對逃兵役者。當地內政部門也否認強制將男子送往前線，並警告發片者會面臨法律後果。 博客莫洛索夫(Stanislav Morozov)製作紀錄片揭露問題後，遭到俄羅斯聯邦安全局調查。他說，訪談過的數十名家屬中，多數男子都是在執法人員威脅栽贓毒品並當場拘捕後，簽署參軍合約。

俄烏戰爭｜帶人到徵兵中心 獲現金獎勵 徵兵人員的部分壓力來自俄羅斯各地區推出的招募計劃。這些計劃向第三方提供現金獎勵，多數約為10萬盧布(約9,800港元)，鼓勵他們將男子帶到徵兵辦公室。 莫洛索夫指，本沙一些住宅大樓內張貼的廣告寫著：「帶一名朋友到徵兵中心，就能獲得10萬盧布。」 其他地區，如俄羅斯無人機主要生產地韃靼斯坦、阿穆爾、雅羅斯拉夫爾，以及卡路加、沃羅涅日等城市也有類似的徵兵計劃。人權組織指，強迫入伍的個案正在增加。報道指，這主要與俄軍前線傷亡增加有關，目前俄軍每月死傷人數估計達3萬至4萬。

美國官員指出，強制徵兵有助增加前線兵力，但不足以帶來重大突破。克宮仍在評估是否再次發布全國動員令，可能在9月20日俄羅斯國會選舉後執行。