歐盟新透明度規定生效 AI生成內容無標示可罰1.35億元

在人們愈來愈分不清甚麼是真實、甚麼是AI的大環境下，歐盟進一步收緊對AI行業的監管，歐盟《人工智能法》(AI Act)有關AI透明度等規定於周日(2日)生效。內容包括要求AI系統供應商及相關內容提供者，須就AI生成或經AI修改的內容作出明確標示，涵蓋影像、影片及語音等涉及深度偽造技術的作品。違反規定的企業，最高可被罰款1,500萬歐元(約1.35億港元)，或相當於全球年度營業額3%，以較高者為準。

歐盟委員會表示，自8月2日起，《人工智能法》適用範圍進一步擴大，其中包括正式執行透明度規則，以及針對通用人工智能模型供應商的相關規定。新規定要求聊天機械人等可與用戶互動的AI系統，必須清楚告知使用者正與人工智能系統而非真人交流。此外，凡由人工智能生成或修改的內容，亦須加入機器可讀的標記，方便外界辨識其來源及性質，以減少欺騙及操縱行為。已推出市場的AI模型有執法寬限期，可於今年12月前完成符合相關要求。