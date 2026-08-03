雅典驚揭行李箱藏屍 英女死後兩周家人仍收短訊 阿富汗男落網

一名38歲英國女子獨遊希臘雅典被殺，遭藏屍行李箱並棄置於一個荒廢建築物。一名26歲阿富汗男子上周四落網，他聲稱該女子早已死，他只是將遺體藏在行李箱棄置，以方便他從死者信用卡提取金錢。英媒稱，疑兇將於周一(3日)被落案起訴蓄意殺人、搶劫和違反武器法。他殺人藏屍後偷去死者信用卡，於6天提取了9,000英鎊(約9.5萬港元)。據悉，疑兇向妻子表示因死者不斷向他傳教，談論基督信仰，導致他萌起殺機。他殺人後還用死者手機向其親人發短訊，長達兩星期。

死者Elisabeth-Jane Ross來自蘇格蘭，於6月26日抵達希臘，並居於雅典Piraeus地區的友人家中，直至7月10日前往雅典Kypseli地區，向友人稱會居於美國朋友的家。她的遺體在7月18日於雅典Kypseli地區一個荒廢的建築物被發現，藏在一個行李箱內。但希臘警方至7月27日透過國際刑警調查才確認其身份，並於上周三(29日)展開調查。

雅典行李箱藏屍｜兇徒於死者居住大樓任清潔員 報道指，兇徒與妻子在Ross居住的大樓裡任清潔員，他殺人後以手推車將藏屍的行李箱運到荒廢的建築物；在抵達現場後，因行李箱充滿其指紋，遂將Ross遺體轉到另一行李箱，並小心避免留下指紋。警方搜查兇徒寓所時發現一把仿製手槍和刀，而其寓所與棄屍地點相距約10分鐘步行路程。據悉，兇徒一直用Ross的手機傳短訊給她家人和朋友，直至案件於29日對外公布，親友才知她遇害。報道指，兇徒在短訊中聲稱Ross需要時間不受打擾，想單獨一個人。Ross任職律師的父親在女兒死後兩星期，仍收到她的短訊。另外，兇徒在Ross遺體發現後6天，即7月24日在她的Facebook頁面透露去土耳其旅行。

雅典行李箱藏屍｜死者單獨探訪露宿者 警方調查發現，Ross向朋友稱往Kypseli留宿美國朋友家裡，原來是掩飾她獨自一人到訪雅典中部的露宿者社區，以免朋友擔心其安危。據悉，有人見到她在一個棄置停車場與露宿者交談，該處有露宿者吸毒和飲酒。報道指，她是一個慈善團體義工，該慈善團體協助來自阿富汗和伊朗的難民，她亦定期到希臘旅遊。至於她的死因，仍有待驗屍結果。