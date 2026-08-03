伊朗局勢｜特朗普唱獨腳戲 伊朗否認與美國會談

美國總統特朗普叫停大舉攻擊伊朗後，周日聲稱結束伊朗戰事的新一輪會談周一展開。但伊朗周一卻否認，稱目前沒有任何會談，無派代表團到國外，也沒有外國使團到伊朗。唯一正在談判的是與阿曼，商討霍爾木茲海峽的管理。有指特朗普在開戰5個月以來不斷重複的伎倆是先威脅大規模攻擊，然後暫停攻擊稱因展開新談判，並快將達成協議。

伊朗局勢｜伊朗：所有談判代表目前都在國內

特朗普周日乘搭空軍一號時向記者稱，他傾向達成協議而不是殺人，展開攻擊會有很多人死亡，又說「現在我們正與他們對話，以談判的形式展開，將於明天(周一)下午開始」。但他無提及談判地點或誰人參與。有記者問及會否就達成協議定下限期，特朗普回答會視乎情況，美國準備好隨時發動攻擊。伊朗外交部發言人巴加埃周一否認與美國重啟談判，未來幾天沒有接待代表團或派遣伊朗代表團的計劃。他又稱，所有談判代表目前都在國內，除了外長阿拉格齊，他周一抵達伊拉克參與宗教朝聖。有伊朗高層官員亦向路透社稱，無會談計劃，阿拉格齊最少至周末才有空。