伊朗局勢｜特朗普唱獨腳戲 伊朗否認與美國會談

美國總統特朗普叫停大舉攻擊伊朗後，周日聲稱結束伊朗戰事的新一輪會談周一展開。但伊朗周一卻否認，稱目前沒有任何會談，無派代表團到國外，也沒有外國使團到伊朗。唯一正在談判的是與阿曼，商討霍爾木茲海峽的管理。有指特朗普在開戰5個月以來不斷重複的伎倆是先威脅大規模攻擊，然後暫停攻擊稱因展開新談判，並快將達成協議。
伊朗局勢｜伊朗：所有談判代表目前都在國內
特朗普周日乘搭空軍一號時向記者稱，他傾向達成協議而不是殺人，展開攻擊會有很多人死亡，又說「現在我們正與他們對話，以談判的形式展開，將於明天(周一)下午開始」。但他無提及談判地點或誰人參與。有記者問及會否就達成協議定下限期，特朗普回答會視乎情況，美國準備好隨時發動攻擊。伊朗外交部發言人巴加埃周一否認與美國重啟談判，未來幾天沒有接待代表團或派遣伊朗代表團的計劃。他又稱，所有談判代表目前都在國內，除了外長阿拉格齊，他周一抵達伊拉克參與宗教朝聖。有伊朗高層官員亦向路透社稱，無會談計劃，阿拉格齊最少至周末才有空。
伊朗局勢｜伊朗：與阿曼的霍海談判進入尾聲
巴加埃還表示，當前所有磋商均集中在與阿曼就霍爾木茲海峽安全通航事宜展開的雙邊對話。伊方正努力與阿曼合作以盡快確定一條臨時航道，確保該海峽的航運安全。他又說，有關伊美間的問題，伊方「將觀察局勢的後續發展」；只要美國的惡行與海上封鎖還在繼續，霍爾木茲海峽局勢就不會改變。
以色列傳媒《第12頻道》周日引述消息人士稱，特朗普煞停大舉轟炸伊朗是因為卡塔爾稱，伊朗同意重開霍爾木茲海峽。目前調停的協議旨在讓美伊返回兩國於6月簽署的停火諒解備忘錄，並確保霍爾木茲海峽免費開放60天，以及兩國重新停火。與此同時，伊朗外交部長阿拉格齊周日表示，伊朗與阿曼關於共同管理霍爾木茲海峽的談判已進入最後階段。