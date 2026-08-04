珍惜生命｜青梅竹馬女友音樂節遭哈馬斯殺害　以色列男無力獨活墳前自盡

以色列一名男子因為其青梅竹馬的女友，在2023年10月7日於音樂節中遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲遇害，疑因無法走出傷痛，上周六(1日)在女友的墓前輕生，年僅30歲，令人惋惜。

綜合報道，30歲男子Bar Asraf在1日被發現陳屍在約旦河西岸一個墓園，亦是她的女友Liron Barda長眠之地，Bar Asraf的身旁有一把槍，他的胸口有明顯槍傷，救援人員到場後證實他已當場死亡。Bar Asraf的姊姊表示，Bar Asraf早前才參與哥哥的婚禮，婚禮上他看起來很快樂，獻唱給父母，但其實內心很孤單……他經常獨自到女友墳前傾訴」，姊姊說，事發當日失聯，家人亦知道到墓園找他：「我走過去，看到他躺在Liron的墳旁，喊他起來，才發現他滿身是血。Bar Asraf的母親說，兒子與女友自小便是靈魂伴侶，彼此互為依靠，女友遇害後，兒子情緒明顯低落，他曾心碎地說：「媽媽，我很難過，沒有Liron很難熬，沒有人能取代她。」