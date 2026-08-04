羽田機場兩機險空中相撞 全日空上海航班中止降落急爬升

日本東京羽田機場今日（4日）早上險發生空中相撞事故，一架載有197名機組人員和乘客、由上海浦東機場飛往羽田的全日空NH968航班，準備降落期間，與一架剛由羽田機場起飛的日本國土交通省民航局飛行檢查客機極度接近。全日空的空中防撞系統隨即發出警報，機師中止降落並爬升，避過事故。

飛行追蹤網站Flightradar24的航跡資料顯示，於凌晨5時44分，涉事民航局客機當時由羽田機場D跑道起飛後盤旋；全日空NH968航班正從上海飛抵，準備降落羽田機場C跑道，兩機的飛行路線非常接近。 全日空表示，NH968航班準備降落期間，空中防撞系統突然啟動並發出警報。機師隨即放棄着陸並將客機爬升，從而避免碰撞。飛機最終於上午6點10分安全降落，機組人員和乘客均未受傷。全日空已將此事通報國土交通省。 涉事民航局客機屬國土安全省所有，負責從空中檢查飛機安全飛行所需的關鍵無線電設備、以及照明系統是否正常運作。

網傳控制中心質問塔台通話 「你們沒看見進港飛機嗎？」 網上及後流傳一段疑是羽田機場控制中心與控制塔台人員的通話。有控制中心人員情緒激動地質問塔台：「你們沒有看見進港飛機嗎？」塔台人員提到，涉事客機警報響起，事件引起混亂，形容情況「太糟糕」。