珍惜生命｜218萬YouTuber罹怪病超絕望　透露將赴瑞士安樂死

美國知名動畫創作者、YouTuber 「Max Gilardi」上周六(1日)無預警地宣布自己正在考慮前往瑞士、接受安樂死，主因為他深受慢性疾病所苦，除了嚴重影響創作，高額的醫療費用也令他喘不過氣。
綜合報道，現年38歲的Max在YouTube上以「hotdiggedydemon」為名、創作各類型的動畫影片，吸引超過218萬人訂閱、累積觀看次數接近5億次，著名作品包括「Five Nights at Freddy's」和「My Little Pony」等惡搞熱門IP的動畫影片。然而Max從2024年確診「纖維肌痛症」(Fibromyalgia)後，他表示其生活被徹底改變，創作能力也受到影響，疾病導致全身慢性疼痛讓他苦不堪言。他在1日在直播中坦言：「我總是感覺很累，我大部分時間都躺著，我的關節和肌肉都疼痛得厲害，腳踝、小腿、手、膝蓋、髖部、脖子都疼痛，我很難入睡」。
Max：覺得自己現在思路不清 需要重新評估
Max接下來語出驚人地說：「考慮過所有我能想到的方案之後，最終我選擇在醫生協助下接受安樂死」。除了前述症狀，Max還詳細描述了一系列他聲稱醫生至今仍無法解釋的健康問題，例如突然流口水和說話困難，不斷上漲的醫療費用亦成為重擔，他坦言：「沒有甚麼比活著更貴的了」。Max表示，經過長時間的深思熟慮後決定結束自己的生命，並稱：「這看起來像是個自然而然的結局，我的生活已經變成了1種痛苦掙扎、勉強糊口的狀態，這樣我才能繼續維持這種痛苦掙扎的生活」，最後透露他計劃前往瑞士接受安樂死、結束生命。不過，Max的發言曝光後引發粉絲、支持者及網民強烈反彈，他其後澄清：「我覺得自己現在思路不清，需要重新評估」。