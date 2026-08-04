珍惜生命｜218萬YouTuber罹怪病超絕望　透露將赴瑞士安樂死

美國知名動畫創作者、YouTuber 「Max Gilardi」上周六(1日)無預警地宣布自己正在考慮前往瑞士、接受安樂死，主因為他深受慢性疾病所苦，除了嚴重影響創作，高額的醫療費用也令他喘不過氣。

綜合報道，現年38歲的Max在YouTube上以「hotdiggedydemon」為名、創作各類型的動畫影片，吸引超過218萬人訂閱、累積觀看次數接近5億次，著名作品包括「Five Nights at Freddy's」和「My Little Pony」等惡搞熱門IP的動畫影片。然而Max從2024年確診「纖維肌痛症」(Fibromyalgia)後，他表示其生活被徹底改變，創作能力也受到影響，疾病導致全身慢性疼痛讓他苦不堪言。他在1日在直播中坦言：「我總是感覺很累，我大部分時間都躺著，我的關節和肌肉都疼痛得厲害，腳踝、小腿、手、膝蓋、髖部、脖子都疼痛，我很難入睡」。