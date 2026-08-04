男子自建古羅馬遺址騙遊客十多年　凱撒大帝、埃及妖后被拖落水(有片)

意大利一名男子親自打造了一座「山寨版」的古羅馬圓形競技場，並對外宣稱這是世界上最古老、規模最大的露天競技場之一，藉此欺騙遊客逾十數年之久，直至東窗事發，經過多年審理，上月底這名男子終以違法建設、藝術品造假等罪成，被判處2年4個月有期徒刑。
綜合報道，69歲男子Franco Malosso在意大利東北部維琴察附近的Arcugnano，建造了一座被他稱為「貝里科海上競技場」(Berico Maritime Amphitheatre)的假古蹟。他聲稱這座競技場建於公元前393年，在2005年一場山崩後被意外「發現」，是全球現存最古老、壯觀的古羅馬遺跡之一。為了讓騙局更加逼真，他還向參觀的遊客編造了許多荒誕的歷史故事，例如凱撒大帝(Julius Caesar)曾帶埃及妖后(Cleopatra)造訪此地，還聲稱莎士比亞筆下《殉情記》的「朱麗葉」亦曾在當地生活過，令這個「古蹟」變得栩栩如生，令這個景點一度被納入由歐盟資助的旅遊推廣導覽與手機APP，遊客參觀一次需要支付高達40歐元(約361港元)的導覽費。
巿政府仍未決定要否拆除假古蹟
直到2016年，這座「古蹟」受到愈來愈多的質疑，在意大利憲兵隊文化遺產司令部的介入下，考古學家展開調查，驚揭該建築根本沒有任何考古學上的依據。所謂的「古代遺跡」使用了大量的現代建築材料，包括玻璃纖維、紙漿、水泥、石膏等等。衛星圖片亦拍攝到這「古蹟」由山丘被剷平，再無中生有建出「古蹟」。歷史學家亦指出，凱撒在生時期距離這「古蹟」宣稱的年代早400年；朱麗葉故事發生在維羅納，她同時是虛構人物。
經過法院多年審理，Franco Malosso因非法建設、偽造藝術品、未經授權擅自施工等罪名，被判處2年4個月有期徒刑，並處以3,000歐元(約2.7萬港元)罰金。Arcugnano巿政府亦因事件淪為全國笑柄提出民事訴訟索賠約56萬歐元(約505萬港元)，另一尷尬的是，「假競技場」仍然佇立，是否要花錢拆除、恢復原貌，仍是當地政府頭痛的問題。
❗️Levaba por 45 dólares a turistas a un "anfiteatro antiguo" falso— Sepa Más (@Sepa_mass) July 30, 2026
En Italia encarcelaron a Franco Malosso, un estafador que construyó un falso "anfiteatro antiguo" y durante dos años estuvo ofreciendo a turistas visitas guiadas por 45 dólares. pic.twitter.com/KmW5aAzhvd