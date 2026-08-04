男子自建古羅馬遺址騙遊客十多年　凱撒大帝、埃及妖后被拖落水(有片)

意大利一名男子親自打造了一座「山寨版」的古羅馬圓形競技場，並對外宣稱這是世界上最古老、規模最大的露天競技場之一，藉此欺騙遊客逾十數年之久，直至東窗事發，經過多年審理，上月底這名男子終以違法建設、藝術品造假等罪成，被判處2年4個月有期徒刑。

綜合報道，69歲男子Franco Malosso在意大利東北部維琴察附近的Arcugnano，建造了一座被他稱為「貝里科海上競技場」(Berico Maritime Amphitheatre)的假古蹟。他聲稱這座競技場建於公元前393年，在2005年一場山崩後被意外「發現」，是全球現存最古老、壯觀的古羅馬遺跡之一。為了讓騙局更加逼真，他還向參觀的遊客編造了許多荒誕的歷史故事，例如凱撒大帝(Julius Caesar)曾帶埃及妖后(Cleopatra)造訪此地，還聲稱莎士比亞筆下《殉情記》的「朱麗葉」亦曾在當地生活過，令這個「古蹟」變得栩栩如生，令這個景點一度被納入由歐盟資助的旅遊推廣導覽與手機APP，遊客參觀一次需要支付高達40歐元(約361港元)的導覽費。