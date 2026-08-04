俄烏戰爭｜烏克蘭無人機襲俄黑海度假勝地　釀7死40傷

俄烏戰事持續，烏克蘭無人機攻擊範圍再度引發關注。俄羅斯官員8月3日表示，一架無人機在俄羅斯格連吉克（Gelendzhik）附近的Arkhipo-Osipovka發動攻勢，造成至少7人死亡、約40人受傷，死者包括3名兒童。事發當時正值夏季旅遊旺季，海灘上聚集大批遊客。

3名兒童死亡

根據俄方說法，事發地點位於度假村。俄羅斯當局指稱，防空系統攔截一架烏克蘭無人機後，無人機墜落至人潮聚集的海灘，造成多人死傷。

社交平台流傳的影片顯示，事發時海灘上有大批遊客，現場隨後傳出爆炸並引發混亂。部分報導則引述俄方說法稱，無人機遭到俄軍防空火力擊落或干擾後失控墜落。不過，相關影片與事件細節目前尚無法獨立全面驗證，烏克蘭方面尚未正式承認負責。