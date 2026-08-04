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國際
出版：2026-Aug-04 13:38
更新：2026-Aug-04 13:38

俄烏戰爭｜烏克蘭無人機襲俄黑海度假勝地　釀7死40傷

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俄烏戰爭｜烏克蘭無人機襲俄黑海度假勝地　釀7死40傷

俄烏戰爭｜烏克蘭無人機襲俄黑海度假勝地　釀7死40傷

俄烏戰事持續，烏克蘭無人機攻擊範圍再度引發關注。俄羅斯官員8月3日表示，一架無人機在俄羅斯格連吉克（Gelendzhik）附近的Arkhipo-Osipovka發動攻勢，造成至少7人死亡、約40人受傷，死者包括3名兒童。事發當時正值夏季旅遊旺季，海灘上聚集大批遊客。

3名兒童死亡

根據俄方說法，事發地點位於度假村。俄羅斯當局指稱，防空系統攔截一架烏克蘭無人機後，無人機墜落至人潮聚集的海灘，造成多人死傷。

社交平台流傳的影片顯示，事發時海灘上有大批遊客，現場隨後傳出爆炸並引發混亂。部分報導則引述俄方說法稱，無人機遭到俄軍防空火力擊落或干擾後失控墜落。不過，相關影片與事件細節目前尚無法獨立全面驗證，烏克蘭方面尚未正式承認負責。

烏克蘭無人機襲俄黑海度假勝地　釀7死40傷包括3童（路透） 一架無人機在俄國南部克拉斯諾達爾邊疆區黑海沿岸度假村附近墜落，造成至少7人死亡、約40人受傷 事發地點位於格連吉克（Gelendzhik）附近的Arkhipo-Osipovka度假村

事件發生在俄羅斯黑海沿岸重要旅遊區，格連吉克及周邊地區以海灘、度假村和旅遊設施聞名。外媒指出，事件凸顯俄烏戰爭中遠離前線的俄羅斯地區，也要面對無人機攻擊帶來的威脅。

烏克蘭遠程攻勢持續升溫

除黑海沿岸度假區外，俄羅斯方面同日也通報克里米亞遭到無人機攻擊，造成多人死亡及受傷。若將兩宗事件合計，俄方公布的死亡人數達到兩位數，顯示近期俄烏雙方的遠程攻擊行動持續升溫。

目前，俄羅斯政府持續指責烏克蘭發動無人機攻擊，並強調事件造成平民傷亡；烏克蘭則尚未對事件正式表態。外界關注，隨著俄烏戰事進入第五年，雙方攻擊行動已不再侷限於傳統前線，俄羅斯南部及黑海沿岸等地區的安全情勢也受到更多關注。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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