俄烏戰爭｜烏克蘭無人機襲俄黑海度假勝地　釀7死40傷

俄烏戰事持續，烏克蘭無人機攻擊範圍再度引發關注。俄羅斯官員8月3日表示，一架無人機在俄羅斯格連吉克（Gelendzhik）附近的Arkhipo-Osipovka發動攻勢，造成至少7人死亡、約40人受傷，死者包括3名兒童。事發當時正值夏季旅遊旺季，海灘上聚集大批遊客。
3名兒童死亡
根據俄方說法，事發地點位於度假村。俄羅斯當局指稱，防空系統攔截一架烏克蘭無人機後，無人機墜落至人潮聚集的海灘，造成多人死傷。
社交平台流傳的影片顯示，事發時海灘上有大批遊客，現場隨後傳出爆炸並引發混亂。部分報導則引述俄方說法稱，無人機遭到俄軍防空火力擊落或干擾後失控墜落。不過，相關影片與事件細節目前尚無法獨立全面驗證，烏克蘭方面尚未正式承認負責。
事件發生在俄羅斯黑海沿岸重要旅遊區，格連吉克及周邊地區以海灘、度假村和旅遊設施聞名。外媒指出，事件凸顯俄烏戰爭中遠離前線的俄羅斯地區，也要面對無人機攻擊帶來的威脅。
烏克蘭遠程攻勢持續升溫
除黑海沿岸度假區外，俄羅斯方面同日也通報克里米亞遭到無人機攻擊，造成多人死亡及受傷。若將兩宗事件合計，俄方公布的死亡人數達到兩位數，顯示近期俄烏雙方的遠程攻擊行動持續升溫。
目前，俄羅斯政府持續指責烏克蘭發動無人機攻擊，並強調事件造成平民傷亡；烏克蘭則尚未對事件正式表態。外界關注，隨著俄烏戰事進入第五年，雙方攻擊行動已不再侷限於傳統前線，俄羅斯南部及黑海沿岸等地區的安全情勢也受到更多關注。
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#ÚLTIMAHORA | La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a cobrar vidas civiles este lunes.— OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 4, 2026
Autoridades rusas informaron que un dron cayó sobre una playa del balneario de Arkhipo-Osipovka, en la región de Krasnodar, dejando al menos tres personas muertas y 47 heridas, luego de que,… pic.twitter.com/uzjKfJ2fA4