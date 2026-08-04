熊本地震｜地震災區護老院斷水斷電 長者打地鋪睡走廊 無法洗澡 供餐減少

熊本7.1級地震，八代市受災長者入住由體育館改成的避難所。(資料圖片)

日本熊本縣7.1級地震後，災區的特殊需要人士護理機構面臨諸多窘境。有護老設施因為空間不足，部分人只能在走廊打地鋪，另有設施因斷水而無法幫長者洗澡，且被迫減少供餐次數等。

《讀賣新聞》周二(4日)報道，熊本縣地震災區護理機構的老年人健康狀況，以及機構的衛生狀況堪憂；加上護理人員的負擔增加，要解決上述問題是當務之急。

在災情嚴重的宇城市，一間護老院的外牆嚴重損毀，地板下的管線外露，事務長吉本正文嘆氣地說：「可能需要一段時間才能修復。」