熊本地震｜地震災區護老院斷水斷電 長者打地鋪睡走廊 無法洗澡 供餐減少

日本熊本縣7.1級地震後，災區的特殊需要人士護理機構面臨諸多窘境。有護老設施因為空間不足，部分人只能在走廊打地鋪，另有設施因斷水而無法幫長者洗澡，且被迫減少供餐次數等。
《讀賣新聞》周二(4日)報道，熊本縣地震災區護理機構的老年人健康狀況，以及機構的衛生狀況堪憂；加上護理人員的負擔增加，要解決上述問題是當務之急。
在災情嚴重的宇城市，一間護老院的外牆嚴重損毀，地板下的管線外露，事務長吉本正文嘆氣地說：「可能需要一段時間才能修復。」
吉本表示，護老院目前容納約200人，包括其他院舍轉移過來的70人，但房間數量有限，部分目前只能在鋪著墊子的走廊上打地鋪。他憂心忡忡，表示「熱水爐壞掉，無法洗澡，害怕之後發生傳染病。這樣下去，院內長者的壓力也會增加。不知道這種情況要持續到何時」。
另一災區冰川町，當地一間護老院在7月28日地震後，至30日晚停電，沒冷氣下約80名長者幾乎全部中暑，其中20人症狀嚴重，被送到熊本市內的醫院治療。
八代市另一間長者護理機構陷入斷水困境，院內的長者無法洗澡，職員只能用乾淨的布擦拭他們身體。該機構目前也不能煮食，只能減少供餐次數，並以罐頭食物等救援物資應急。
機構主管稻本京子感到擔憂，「長者無法洗澡的話，血液循環會變差，容易出現壓瘡。包括餐飲在內，我擔心院內長者的健康狀況」。
在八代市經營住宅式護老院的盛田英雄直言，「最大的擔憂是人手不足。也有職員是災民，擔心他們身心俱疲的影響。希望外界支援護理人力」。