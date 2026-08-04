熊本地震｜高市早苗要求本月底全面恢復供水　災民排隊申請受災證明

日本首相高市早苗在今日（4日）表示，向日本國土交通大臣金子慕之下達指示，要求在今個月底前為熊本縣的災區恢復供水。而在熊本縣各地的政府大樓，有不少災民在排隊申請災難證明，因此日本政府提供網上申請方法，避免災民要在酷暑中排隊。另外。 高市早苗在今早出席緊急災難對策辦公室的會議後，除了確定政府撥出242億日圓預算作為熊本災後重建支援外，還指示國土交通省需要在今個月底恢復災區全部的供水。在242億日圓的預算中，將包括用於重建受災基建，包括九州高速公路的橋樑等工程的預算，還有24億日圓用於包括飲料及食品的日常物資，而另外12億日圓用作地方政府建設臨時房屋提供予災民入住。

現時重災區的八代市仍有2.5萬戶未有食水供應，災民表示目前最需要就是恢復供水。有八代市的八旬長者表示，他們現在每日就要背着4、5公升水，非法辛苦，因此希望盡快恢復食水供應便可以洗澡。而熊本車站附近的一間酒店表示，酒店將至本月底為止向災民以及重建相關人士，免費開放沐浴設施。 逾八千人仍需入住避難所 直至今日為止，熊本仍有約8,200需要入住避難所，當地有1.2萬棟住宅在地震中受損，當中1,700楝部份或全部損毀。而不少居民需要向政府申請受災證明書，其中在宇城市，有人甚至凌晨3時就在市政府的辦公大樓外排隊，據報至今超過470人申請。而日本政府的數碼廳宣布，熊本市共17個地方的災民，可以透露智能手機或其他裝備，在網上申請有關的受災證明書。至星期日為止，已有1,405宗網上申請。

向災區派出感染控制小組防傳染病 日本厚生勞働大臣上野賢一郎今日表示，已向熊本災區派遣災害感染控制支援小組，為避難中心和其他場所的傳染病控制措施提供支援。其中長崎大學和國立衛生危機管理研究所已應熊本縣要求而派出一支傳染病專家團隊。因為避難所人滿為患，並已有確診新冠肺炎病例，因此小組向他們提供支援，以防疫情擴散。上野賢一郎又指鑑於有老婦在避難過程中，因疑似中暑在車內睡覺而死亡，「考慮到避難時間的長短，預防災害相關死亡至為重要。」他補充說，醫生及災害醫療援助隊（DMAT）正在走訪各個避難所，提供預防中暑指導，並向睡在車內的災民分發預防中暑的宣傳單張。

另外，日本經濟產業省表示，對於有關於嘉島町AEON商場的傳言。指有關商場設有用煤氣的發熱設施而令商場佈滿管道，不過當局澄清，商場沒有相關的設備。商場的煤氣只供應給食肆煮食及提供熱水。在熊本設有半導體工場的台積電昨日公布，會為熊本捐出2.5億日圓作為災後重建，