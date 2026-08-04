伊朗局勢｜戰火延燒AI基建 數據中心成襲擊目標 專家：暫無法抵擋導彈及無人機攻擊

美伊戰爭持續，美國有線電視新聞網(CNN)報道，伊朗以打擊經濟的策略與美國作戰，暴露出全球最重要戰略資產之一的脆弱性：人工智能(AI)數據中心。 除了鄰國的煉油廠、石油出口設施及旅遊景點等，支撐AI運算、關乎全球未來經濟發展的數據中心，亦逐漸成為伊朗的攻擊目標。伊朗近日轟炸多座鄰國數據中心，美國亦攻擊伊朗國內一座數據中心。 長期以來，數據中心一直是網絡攻擊的目標，但遭受實體軍事攻擊則是2026年的新現象。對於將AI視為國家安全及經濟增長核心的各國政府，以及近年大舉投資全球數據中心建設的科技產業而言，這是一場不得不正視的重大考驗。伊朗與美國已在波斯灣對至少5座數據中心發動攻擊，包括伊朗上月底第二度空襲亞馬遜位於巴林的數據中心。

戰爭初期伊朗即表明，數據中心屬於合法軍事攻擊目標。伊斯蘭革命衛隊曾公布一份包括29個區域科技設施的攻擊目標清單，包括亞馬遜、Google、微軟、英偉達及Palantir等科企的據點。 伊朗攻擊亞馬遜數據中心後表示，再度攻擊該設施，是因亞馬遜為美國軍事情報工作提供雲端服務。亞馬遜目前承攬多項美國政府合約，包括總值90億美元的「聯合作戰雲端能力」計劃。Google、微軟及甲骨文也是該計劃的合作科企。 波斯灣的數據中心不僅對美軍與AI產業至關重要，也關乎當地打造繼美國和中國後全球第3大AI樞紐的布局。沙特阿拉伯已將約1萬億美元主權財富基金中的一大部分投入AI領域；阿聯酋去年與特朗普政府簽署協議，以合作興建總投資額5,000億美元的「星際之門」(Stargate)數據中心，這是美國境外規模最大的同類計劃，OpenAI、甲骨文、英偉達及思科將參與。

巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋已承諾，將與美國合作推動逾2萬億美元的AI投資。 加拿大皇家銀行資本市場公司全球策略主管Helima Croft表示，這使波斯灣國家與美國更緊密結盟，也讓其AI資產暴露於伊朗攻擊之下。 AI熱潮帶動數據中心快速擴建，但實際上，數據中心已存在數十年，早就成為戰爭攻擊目標，但以導彈或無人機摧毀數據中心，則是前所未見的新發展。原因之一是，AI已成為美國與波灣國家經濟發展重要支柱，伊朗只需動用成本低廉的無人機等武器，即可造成重大經濟衝擊。再者，數據中心同時儲存軍事和商業資訊，使伊朗得以主張其為合法軍事目標。

加州大學柏克萊分校公共政策教授Andrew Reddie表示，「如果你從伊朗的角度看亞馬遜(數據中心)，它幾乎就像是被劃滿美國國旗」。 三井住友海上保險美國公司財產保險業務主管Philip Wray指出，數據中心只是裝有極昂貴設備的大型倉庫，要強化其抵禦炸彈及無人機攻擊的能力，沒有太多方法。 數據中心之所以設有備援系統，原本主要是為因應天然災害、電纜中斷等問題，但如今也必須考慮軍事攻擊風險。當某座數據中心停止運作，其儲存的資料及提供的運算能力，通常可由其他數據中心調用。

此外，數據中心的保險成本也急增，甚至可能難以取得。保險經紀公司Marsh美國財產保險數碼基礎設施業務主管Joe Macejak表示，「部分客戶看到近期事件後，開始重新思考是否繼續推進相關計劃，而部分保險公司也不願承擔某些風險」。 隨著數據中心需求大增，晶片、建材、人力及其他相關成本持續飆升，企業必須承擔的風險也愈來愈高。