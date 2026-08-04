日本防衛白皮書指中國成重要挑戰　首次製作包含中文影片

日本發布新一年的防衛白皮書，防衛大臣小泉進次郎在今日（4日）向內閣匯報。在新的白皮書中，提及中國的航空母艦增加在太平洋的進出次數，以及在日本周邊的活動，成為日本「最大的戰略挑戰」，日本媒體指報告將為修訂3份安全保障文件開路，同時日本政府亦為有關白皮書的內容製作包括日語、英語及中文的3種語言影片。
在日本新一年的防衛白皮書，今年文件達史上最多的598頁，當中指出截至今年5月底，遼寧號共13次進出太平洋，而山東號則9次，指中國正在增強遠海和空中展開行動的能力。報告又列舉與中國的衝突，例如去年12月中國軍機用雷達瞄準日本自衛隊飛機的事件。報告指出，此類軍事活動應「透過與盟友和志同道合的國家合作與協調」來解決。
另外白皮書又指出，近年來中俄兩國多次聯合轟炸機飛行和海軍艦艇航行「顯然意在向我國展示武力」，並指中俄在俄羅斯入侵烏克蘭之際「展現出加強合作的跡象」表示關注。關於北韓，文件指北韓正透過提供包括彈道導彈在內的武器以及派遣士兵，深化與俄羅斯的合作關係。報告中還列舉一些擔憂，例如根據俄羅斯提供的數據，北韓正在提升彈道導彈的性能，以及北韓向俄羅斯轉移核武和飛彈技術。
日本政府推進修訂防衛文件
日本政府預計在今年底，將對3份安全文件進行修訂，文件新增了關於「新型作戰方式」的章節，重點關注在俄羅斯入侵烏克蘭後，所突顯的無人機和人工智能（AI）技術的用途。文件強調，必須維護和加強日本國內的國防生產和技術基礎，以確保國防裝備的穩定供應。防衛省今年首次製作影片及圖文手冊，介紹新系統的各項功能，為今年稍後即將修訂的3份安全相關文件做準備，影片除了日語之外，還加入英語及簡體中文版本。