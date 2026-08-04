日本防衛白皮書指中國成重要挑戰　首次製作包含中文影片

日本發布新一年的防衛白皮書，防衛大臣小泉進次郎在今日（4日）向內閣匯報。在新的白皮書中，提及中國的航空母艦增加在太平洋的進出次數，以及在日本周邊的活動，成為日本「最大的戰略挑戰」，日本媒體指報告將為修訂3份安全保障文件開路，同時日本政府亦為有關白皮書的內容製作包括日語、英語及中文的3種語言影片。

在日本新一年的防衛白皮書，今年文件達史上最多的598頁，當中指出截至今年5月底，遼寧號共13次進出太平洋，而山東號則9次，指中國正在增強遠海和空中展開行動的能力。報告又列舉與中國的衝突，例如去年12月中國軍機用雷達瞄準日本自衛隊飛機的事件。報告指出，此類軍事活動應「透過與盟友和志同道合的國家合作與協調」來解決。