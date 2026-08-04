環孢子蟲｜美國疫情擴散1.8萬人感染釀2死　近2000宗與墨西哥生菜有關

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，環孢子蟲是一種微小寄生蟲，感染後主要侵襲腸道，部分患者可能出現頻繁甚至嚴重腹瀉。這類感染通常發生在春末至夏季，雖然環孢子蟲病一般很少致命，但對原本患有其他疾病的患者而言，嚴重腹瀉造成脫水，可能增加健康風險。

美國環孢子蟲（Cyclospora）疫情持續擴大，密歇根州衛生官員3日證實，已有2名患者因感染環孢子蟲病死亡，成為美國目前首度確認與這種寄生蟲感染有關的死亡病例。衛生單位表示，2名死者感染後引發的腸道疾病及脫水可能進一步影響原有病情。

這波疫情目前已成為美國近年規模最大的環孢子蟲感染事件之一。CDC表示，目前掌握的確診及疑似病例已超過1.8萬宗，但由於聯邦統計可能落後各州通報數字，若納入各州最新資料，全美病例總數可能已超過2萬宗。

美國聯邦衛生官員目前已將部分疫情與墨西哥供應的生菜連結起來。CDC指出，在9個州的Taco Bell分店供應的墨西哥生菜，被確認與其中一部分病例有關。截至7月底，與這批生菜相關的病例已有1947例，其中至少98人需要住院接受治療。

不過，衛生單位強調，疫情調查仍在進行，未來不排除還有其他品牌、餐廳、零售商或食品供應通路被發現與疫情存在關聯，因此目前仍無法將所有病例單純歸因於單一食品來源。5Related Articlesaddexpandmore-dots

目前美國衛生當局仍持續追查疫情感染源及食品供應鏈，密歇根州出現的2宗死亡病例，讓這波罕見寄生蟲疫情受到全美高度關注。