伊朗局勢｜特朗普對伊朗冇晒符 CNN：美軍中央司令部向軍事分析員徵「創意點子」

伊朗戰事持續5個月，美國總統特朗普屢用軍事威嚇但又撤回攻擊，意圖逼伊朗返回談判桌達成協議，但伊朗有霍爾木茲海峽這張王牌在手。特朗普似乎已無計可施，美國有線新聞網絡(CNN)稱，一名來自美軍中央司令部的高級將領周三發電郵給一群軍事分析員，向他們搜集具創意的新點子。 伊朗局勢｜美軍罕有發電郵向外界徵意見 報道引述消息人士稱，該軍官隸屬情報科，電郵中提到美軍正尋找新的具創意和非傳統方法對伊朗施壓和懲治。另一消息人士也說，一名美軍高級官員上周也發電郵，就對付伊朗徵求新方法。有美軍官表示，這種透過電郵向外界群體搜集意見的方法實屬罕見，反映特朗普逼使伊朗按照他的條件達成協議的選項有限，而且有關選項可能難以接受。為了尋找替代方案，中央司令部上述官員透過電郵發起一場腦震盪會議，看看是否有人能夠提出更好的想法。第二位消息人士稱，中央司令部正考慮所有方案，並承認需要重新評估戰策。

美國中央司令部發言人回應事件稱，中央司令部一直以來都以創新方式思考和工作，特別是中央司令部司令庫珀上將，他積極與司令部優秀的團隊成員溝通，無論軍銜高低，力求取得最高的作戰成效。

伊朗局勢｜空襲難解決霍爾木茲海峽問題 特朗普政府擬打擊伊朗鎬山地下核設施，但消息人士稱，即使動用美國最強大的常規武器，單靠導彈和炸彈也難以取得顯著成效，因為這些設施深埋地底。要摧毀它們，美國似乎需要動用地面部隊，這是特朗普不願承擔的風險，可能造成美軍嚴重傷亡，尤其是最近特朗普政府在美軍傷亡數字方面的透明度備受質疑。 另一消息人士稱，特朗普一直在考慮發動類似「煙花表演」的打擊行動，再次轟炸一年前打擊的伊朗核設施或類似地點，希望藉此取得象徵性的勝利，從而讓他能夠退出這場戰爭，而毋須真正實現其最初的目標之一：摧毀伊朗核計劃。不過，此做法不太可能解決伊朗聲稱擁有霍爾木茲海峽主權的主張，此問題已演變成這場戰爭的核心議題。CNN指，一位熟悉最近攻擊計劃討論的消息人士表示，特朗普最終仍是想達成協議，所以不斷尋找強硬手段來擺脫困境，「有時候你需要一些具創意的想法，尤其是在常規方法都用盡的情況下。」