日本提高永久居留申請門檻 每年收入須高於日本家庭 具一定程度日文能力

日本政府公布，外國人取得永久居留權的方針修訂草案，整體而言將收緊申請資格。草案訂明，「(申請人的)經濟條件要達到與日本人同等水平以上」，即每年收入要持續高於日本家庭平均數額。 TBS電視台、共同社等報道，日本出入國在留管理廳(簡稱入管廳)周二(4日)公布外國人取得永久居留權的方針修訂草案。這是高市早苗政府外國人政策的一部分。經過公開諮詢程序後，該方針修訂草案的條文將於明年4月起實施。年度收入的新標準，適用於今年4月起的申請個案。

移民日本｜持日本永居權外國人領取低收入戶補助比例如何？ 現行規定，取得日本永久居留權必須具有能獨立維持生計等條件，但調查顯示，持有日本永久居留權的外國人，領取低收入戶補助的比例與日本人相若，入管廳過去一段時間持續評估是否應修改相關規定。 最新公布的方針修訂草案，明確要求「(申請人)經濟條件要達到日本人同等的水平以上」，並要求每年收入要持續高於日本家庭平均數額。此外，預期未來領取的年金金額「要達到過去30年間加入厚生年金的水平」，如果這金額不足，也會納入考量持有的金融資產。

移民日本｜日本人配偶等親屬條件亦收緊 此外，日本人的配偶等親屬條件方面，之前外國人取得永久居留權的資格為「結婚3年、居留1年」，修例之後會提高到「結婚5年、居留3年」。

移民日本｜修訂草案：必須特別慎重審查永久居留權 時事通信社指出，方針修訂草案首度明確指出，「必須特別慎重審查」永久居留權。 日本《入管難民法》規定，取得日本永久居留權要符合3項要件：第一是素行良善、第二是能擁有獨立謀生的資產及技能、第三為符合日本的利益。 移民日本｜審批永居權 須符合國家利益 入管廳新增的經濟條件是針對第二項要件。 針對第三項要件，方針修訂草案新增的條文為，「必須積極且具體地對國家帶來利益」。即是，當局會考慮申請人必須有一定水平的日文能力，還有一定程度理解日本的制度及法規等，讓日後能順利融入日本社會。

截至去年底，在日本居留的外國人約412萬人，其中約94萬人持有永久居留權。