SpaceX火箭殘骸8月5日撞月球 料揚起逾100萬公斤碎屑 月表留隕石坑

SpaceX獵鷹九號(Falcon 9)火箭去年1月15日在佛州卡納維拉爾角發射升空，在這次任務中，火箭第2節遺落在太空。(資料圖片)

美國太空探索科技公司SpaceX一件廢棄火箭殘骸，預計8月5日將撞擊月球。專家指，這次威力相當於3噸TNT黃色炸藥的撞擊可能產生瞬間閃光，揚起逾100萬公斤碎屑，並且留下直徑20至30米的隕石坑在月球表面。

將撞擊月球的是SpaceX獵鷹九號(Falcon 9)火箭的第2節。這枚火箭曾運載美國螢火蟲太空(Firefly Aerospace)的「藍色幽靈一號」(Ghost-1)登月器，以及日本ispace公司的白兔-R任務2(Hakuto-R Mission 2)「強韌號」(Resilience)登月器，於去年1月發射升空。

撞擊月球表面不在原先規劃之中，但火箭的第2節在太空漂浮，SpaceX也無法阻止它撞向月球。