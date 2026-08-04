SpaceX火箭殘骸8月5日撞月球 料揚起逾100萬公斤碎屑 月表留隕石坑

美國太空探索科技公司SpaceX一件廢棄火箭殘骸，預計8月5日將撞擊月球。專家指，這次威力相當於3噸TNT黃色炸藥的撞擊可能產生瞬間閃光，揚起逾100萬公斤碎屑，並且留下直徑20至30米的隕石坑在月球表面。
將撞擊月球的是SpaceX獵鷹九號(Falcon 9)火箭的第2節。這枚火箭曾運載美國螢火蟲太空(Firefly Aerospace)的「藍色幽靈一號」(Ghost-1)登月器，以及日本ispace公司的白兔-R任務2(Hakuto-R Mission 2)「強韌號」(Resilience)登月器，於去年1月發射升空。
撞擊月球表面不在原先規劃之中，但火箭的第2節在太空漂浮，SpaceX也無法阻止它撞向月球。
加拿大廣播公司報道，天文學家Bill Gray自從去年1月火箭升空以來便持續追蹤其動向，結果發現其第2節殘骸將於8月5日與月球擦身而過。精確計算軌道數據之後，Gray意識到這次不僅是接近，而是直接撞擊。他說：「大約(今年)3月的時候，這件事就變成『對，這一定會發生，我們只需要弄清楚確切時間和地點』。」
撞擊將於北美東部時間5日凌晨2時34分32.9秒(香港時間5日下午2時34分32.9秒)發生。最佳觀測地點是加拿大中部、東部以及美國，還有加勒比海和南美部分地區，屆時月球位於理想仰角。
這件SpaceX獵鷹九號火箭殘骸以約每秒2.43公里速度撞擊被太陽部分照亮的月球正面西側、愛因斯坦隕石坑(Einstein Crater)附近時，預計會向太空揚起岩石和塵埃。天文學家估計，飛揚的碎屑重量可能超過100萬公斤，多數碎片最終會落回月球表面。
美國洛薩拉摩斯國家實驗所天文學家Ben Fernando表示：「可以嘗試觀測的有兩點：一是爆發出的岩塵柱，二是閃光。我認為看到閃光會比較困難，因為撞擊點在明亮的月球日照面，而且時間極短。」
英國《獨立報》指，撞擊發生時，火箭將以相當於3噸TNT黃色炸藥的威力撞擊月球，導致月球表面出現一個大坑，並將月球碎片拋灑至空中。撞擊後留下的隕石坑預計直徑約27米、5米深。