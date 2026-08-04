泰女搭飛機睡著感濕濕地 醒來褲子有白色液體痕跡

一名泰國女子在社交網公開於飛機上疑遭鄰座男乘客非禮射精的恐怖經歷。該女子周一(3日)帶著4歲女兒，乘搭阿聯酋廉航杜拜航空(Flydubai)從杜拜飛往曼谷。因調整時差關係，她服食了安眠藥睡覺，但期間感到衣服濕濕地，醒來更發現褲子染有白色液體痕跡，當場崩潰。
男乘客否認非禮後續做出古怪行為
報道指，她在起飛前已感到鄰座的巴基斯坦男乘客怪怪地，將手臂放在她座椅扶手上，料不到對方竟然趁她熟睡時對其做出猥褻行為。她指睡著時，感覺有人觸碰其臀部右方，隨後感覺衣物濕濕地，醒來後發現留有不明白色液體痕跡。那名男乘客初時否認非禮指控，但仍不時望著她，又靠近她前方的電視螢幕，行為異常古怪。在降落前，她通知空中服務員有關事件。
執法人員登機拘捕
根據女事主的帖文，空中服務員查問了那名男乘客，又檢視她的褲子，確認其非禮懷疑。有報道指，涉事男乘客當場痛哭道歉。客機降落後，執法人員登機拘捕該名男乘客。警方現正調查事件。那名泰國女子稱，她多次出國旅行，從沒遇過這樣的事情。她提醒大家即使在飛機上也不要掉以輕心，特別是與孩子同行。
泰國傳媒指出，目前社交網流傳的內容皆為被害女子的單方面說法，相關事實仍有待司法程序調查與法院認定。航空安全專家則提醒，一旦感到不安全，無論是在飛行途中或起飛前，都應立即通知空服員協助處理。