泰女搭飛機睡著感濕濕地 醒來褲子有白色液體痕跡

一名泰國女子在社交網公開於飛機上疑遭鄰座男乘客非禮射精的恐怖經歷。該女子周一(3日)帶著4歲女兒，乘搭阿聯酋廉航杜拜航空(Flydubai)從杜拜飛往曼谷。因調整時差關係，她服食了安眠藥睡覺，但期間感到衣服濕濕地，醒來更發現褲子染有白色液體痕跡，當場崩潰。

男乘客否認非禮後續做出古怪行為

報道指，她在起飛前已感到鄰座的巴基斯坦男乘客怪怪地，將手臂放在她座椅扶手上，料不到對方竟然趁她熟睡時對其做出猥褻行為。她指睡著時，感覺有人觸碰其臀部右方，隨後感覺衣物濕濕地，醒來後發現留有不明白色液體痕跡。那名男乘客初時否認非禮指控，但仍不時望著她，又靠近她前方的電視螢幕，行為異常古怪。在降落前，她通知空中服務員有關事件。