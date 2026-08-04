熊本地震｜竊賊趁火打劫 酷暑「乾煎」缺水 災民苦不堪言：最需要的是水

日本熊本縣7.1級地震至今已過一周，災民在酷暑中缺水缺電，苦不堪言，又接連傳出有竊賊趁火打劫，對身心俱疲的災民雪上加霜。 九州朝日放送報道，八代市38歲居民井手彩斗憶述，地震時，讀中學的侄女正在住家1樓熟睡，強烈搖晃導致樓房瞬間倒塌，侄女受困。所幸瓦礫堆中剛好有個縫隙，兩名男鄰居見狀即幫忙救人，花了約20分鐘終將侄女從瓦礫中救出，她僅受輕傷，是不幸中之大幸。 未料一家人在接連餘震中驚魂未定，就遭竊賊「光顧」。侄女足球社的背包原本放在家中，事後卻找不到，估計小偷可能以為背包裡有現金，趁他們忙於安置時入內偷竊，所幸其他貴重物品和現金未有遺失。

除了請義工協助清點殘留財物，在兄長奔走辦理臨時住所及受災證明等手續時，井手彩斗便獨自留守已成廢墟的家園充當警衛。他嚴肅表示，「我只能禱告那些從廢墟中偷竊的人會遭天譴，請不要再傷害因地震身心俱疲的災民」。

熊本地震｜災民想辦法節約用水 除了治安問題，酷暑下持續斷水已讓災民叫苦連天。八代市81歲居民吉岡洋說，每天往返避難所搬運4、5公升水，「腰開始痛了。雖然現在可以用井水稍為沖身，但很想好好地淋浴」。 當局在八代市一個停車場發放援助物資。70多歲居民植田春美表示：「無論是沒辦法去醫院、還是因為搬不動重物而無法收拾家園，現在我們面臨的問題是堆積如山。」 災區的取水點每天都大排長龍，在宇城市排隊等候水車的一名44歲女子表示，漸漸習慣用洗臉盆來洗衣服。另有災民說，為了節省用水，大家會先把食物裝進容器，再包上保鮮紙，以減少清洗餐具用水。