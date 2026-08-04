伊朗局勢｜與阿曼擬定霍爾木茲海峽協議 伊朗負責管制船隻進入並監察離開

美國攻打伊朗令道霍爾木茲海峽演變成主要議題，有助伊朗正式控制該中東石油運輸航道。一名參與會談的伊朗高級官員周二向路透社稱，在正與阿曼商討的臨時計劃中，伊朗期望由其全權管制船隻進入該海峽；對離開船隻則有監視權，必要時可介入。

該官員指出，這是雙方目前正磋商的概括想法，並具體指出船隻離開路線將處於伊朗與阿曼之間，通知伊朗後再經阿曼批准駛離。他說，伊朗似乎不會改變此立場，又指德黑蘭政府早已展示彈性，由初時尋求全面控制船隻進出霍爾木茲海峽，變成現在只管入不管出。伊朗上月拒絕阿曼建議兩國平均分配船隻航行路線，認為這未能解決他們關注的國安問題。根據1968年區內國家達成的協議，霍爾木茲海峽採取雙航道制度，船隻經伊朗或阿曼水域穿過該海峽，兩條航道分開。