伊朗局勢｜與阿曼擬定霍爾木茲海峽協議 伊朗負責管制船隻進入並監察離開

美國攻打伊朗令道霍爾木茲海峽演變成主要議題，有助伊朗正式控制該中東石油運輸航道。一名參與會談的伊朗高級官員周二向路透社稱，在正與阿曼商討的臨時計劃中，伊朗期望由其全權管制船隻進入該海峽；對離開船隻則有監視權，必要時可介入。
該官員指出，這是雙方目前正磋商的概括想法，並具體指出船隻離開路線將處於伊朗與阿曼之間，通知伊朗後再經阿曼批准駛離。他說，伊朗似乎不會改變此立場，又指德黑蘭政府早已展示彈性，由初時尋求全面控制船隻進出霍爾木茲海峽，變成現在只管入不管出。伊朗上月拒絕阿曼建議兩國平均分配船隻航行路線，認為這未能解決他們關注的國安問題。根據1968年區內國家達成的協議，霍爾木茲海峽採取雙航道制度，船隻經伊朗或阿曼水域穿過該海峽，兩條航道分開。
伊朗局勢｜美財長：周二或周三達成協議
美國財長貝森特於美國時間周二早上接受訪問時稱，就重開霍爾木茲海峽，「有機會於今天(周二)或明天(周三)達成協議」，令這場衝突邁向正常化。伊朗周一否認正在與美國談判，美國總統特朗普其後稱兩國對話是伊朗簽署協議的最後機會，強調這是對伊朗發動「斬首行動」前的最後機會。伊朗最高領袖穆傑塔巴的高級顧問禮薩伊受訪時警告，若美國持續對伊朗實施海上封鎖，伊朗將會攻擊美國船隻和基地。
伊朗局勢｜消息人士：美陸軍精準導彈幾乎用盡
路透社昨引述消息人士稱，美國陸軍的高精準長程導彈在開戰5個月以來「幾乎全部」用光，主要是陸軍的地對地武器，包括陸軍戰術導彈系統(ATACMS)和精準打擊導彈(PrSM)，令人關注美軍是否能夠應付日後發生的新衝突。而精準長程導彈急速消耗，代表特朗普若對伊朗重啟大規模攻擊，或須依賴風險較高、由機師駕駛飛機投彈的方法。