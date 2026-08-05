韓熱浪16死 首爾發最高預警 李在明：以國家災難狀態應對

南韓連日遭破紀錄高溫侵襲，熱浪影響持續擴大。總統李在明昨在內閣及國務會議上表示，酷熱天氣至今已造成16人死亡，全國多地接連出現歷來罕見高溫，已嚴重影響民眾日常生活，政府須以「國家災難狀態」的規格應對。首爾等首都圈地區發出今個夏季首個最高級別的高溫預警，即日間最高氣溫超過攝氏39度，或最高體感溫度超過38度。慶尚南道的梁山市日前錄得42.5度，創122年以來最高溫紀錄。

隨着極端高溫由東南部向首都圈及西部地區擴散，氣象部門周一首次向首爾部分地區及鄰近京畿道發布高溫預警，並於周二擴大至整個首都圈。首爾首次發出最高級別「重大高溫警報」，首爾西部九老區周一錄得39度，江南區則錄得38.7度。當地氣象廳發出警告，呼籲民眾立即停止一切戶外活動，並提醒沒有冷氣設備的室內空間同樣存在危險，建議市民前往避暑中心或陰涼地方休息，同時保持充足水分。