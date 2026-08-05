超錫Fans｜鄉村天團豪擲3億元　送3.7萬名歌迷郵輪假期(有片)

綜合報道，Zac Brown Band周日(2日)在波士頓芬威球場舉行他們連續第15場爆滿的演唱會，主唱Zac Brown突然為樂迷宣布一個驚喜，就是現場超過 37,000 名歌迷可獲得瑪格麗塔維爾號郵輪(Margaritaville at Sea)雙人免費遊輪之旅。Zac Brown說：「我將為在場的每一位購買雙人遊輪之旅。在場的每一位都將獲得一次自己和愛人共遊的體驗……女士們先生們，今晚在芬威球場，我們將迎來史上規模最大的贈送活動！」場內立即傳來樂迷們的驚喜歡呼。

美國鄉村搖滾天團Zac Brown Band日前在演唱會期間，突然宣布送給在座超過3萬7千名樂送每人一趟雙人郵輪行程，總價值高達4,000萬美元(約3.1億港元)。主唱Zac Brown更將這場活動形容為「史上最大規模的贈獎」，令全場歌迷歡喜若狂。

郵輪公司：這是Zac感謝粉絲一直以來支持他的絕佳方式

現場有一名帶著3個兒子看演唱會的歌迷興奮表示：「Zac起初說會有一個驚人的驚喜……我們竟然真的收到了這樣一份禮物」另一歌迷當晚帶著女友和父母去看表現：「這太不可思議了。如此慷慨，真是太棒了。至今仍難以置信，超乎我們意料。」

瑪格麗塔維爾行政總裁Christopher Ivy事後發表聲明表示：「這是Zac感謝粉絲一直以來支持他的絕佳方式，我們很自豪能夠幫助他將這個不可思議的願景變成千載難逢的現實。」這些郵輪禮品可在「未來一年內指定的瑪格麗塔維爾號郵輪航線」上兌換。樂團透露，這份禮物的總價值超過4,000萬美元，全部由Zac支付。