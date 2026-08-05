新聞主播直播期間瞓著　一原因令網民紛紛維護(有片)

美國一名新聞女主播在早間新聞的電視直播中疑似睡著，卻因她剛成為兩孩之母，網民不但沒有群起圍攻，反以紛紛留言維護：「她有兩個小孩，請體諒她！」就連本尊都留言幽自己一默「怎麼不推醒我」。

綜合報道，事發於7月29日，孟菲斯FOX13電視台主播Dominique Dillon在直播中被拍攝到閉著眼睛，網上影片顯示，Dominique雙手托著頭，疑以睡著，外景記者等待回應，鏡頭隨後被切到另一畫面。帖文隨即獲得數千個讚和數百條評論，不過，網民都無圍攻Dominique，反而為她辯護，稱她最近剛生了孩子，一直在努力兼顧早間電視節目的錄製和照顧兩個年幼的孩子：「她有兩個小孩，請體諒她！」、「新手媽媽的疲憊感真的和別人完全不一樣！！」更有網民反而將矛頭指向製作團隊：「他們根本就不應該拍那個鏡頭！作為製片人的第一原則就是：保護演員！」