伊朗局勢｜路透：美軍幾近耗盡長程精準導彈庫存

報道指出，ATACMS與PrSM皆屬於美軍重要的遠程精準打擊武器，每枚造價超過100萬美元（約784萬港元），可在遠距離精準摧毀目標，降低飛行員與戰機執行高風險轟炸任務的需求。其中，ATACMS曾在烏克蘭戰場發揮關鍵作用，而新一代PrSM射程更遠、性能更強，正逐步取代ATACMS。

《路透社》引述知情人士透露，美軍在對伊朗作戰期間，「幾乎耗盡」全球庫存絕大部分的陸軍長程精準飛彈（導彈），包括陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）及精準打擊飛彈（PrSM），引發外界對美軍應對中俄能力的關注。

兩名知情人士透露，美軍目前幾乎耗盡這兩款飛彈庫存，若美國總統特朗普（Donald Trump）未來決定再次大規模空襲伊朗，恐必須增加由有人駕駛戰機執行轟炸任務的比例，承擔更高風險。一名熟悉情況的人士表示，美軍之所以大量使用ATACMS與PrSM，部分原因是特朗普希望避免派遣飛行員深入伊朗領空執行高危任務，以降低人員損失風險。

攔截武器庫存大減

除攻擊型武器外，美軍防禦性武器庫存同樣出現警訊。根據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最新報告，自今年2月至7月，美軍約消耗65%的愛國者飛彈攔截彈，而薩德（THAAD）攔截飛彈庫存也較戰爭初期減少至少38%。兩名消息人士證實，這些數據與美國政府掌握的資料大致一致。

此外，一名消息人士透露，美軍自戰爭爆發以來，也耗掉接近一半全球庫存的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），雖然實際數字尚無法證實，但五角大樓近期積極推動擴大戰斧飛彈產能，以補充庫存。