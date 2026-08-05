學生比教師還老　18歲天才少年成全球最年輕教授(有片)

美國佛羅里達州男子Nathan Thomas以18歲又346天之齡受聘為邁亞密戴德學院(Miami Dade College)工程學教授，近日成功獲健力士世界紀錄認證為「全球最年輕男性教授」，打破塵封長達306年的驚人紀錄，消息曝光後引發國際關注。

綜合報道，健力士世界紀錄公布資料顯示，這項紀錄原由蘇格蘭數學家Colin Maclaurin保持。他於1740年代、19歲時獲聘為教授，這項紀錄保持長達306年，如今終於被Nathan以18歲寫下新的歷史篇章。Nathan自2023年8月起，於邁亞密戴德學院教授「工程師C語言程式設計」(COP 2270: C for Engineers)課程，授課對象不少與他年齡相仿，甚至部分學生年紀還比他大。面對這樣特殊的師生關係，他坦言在教學環境中所有人的共同目標都是學習，因此年齡並非重點，他說：「我只專注於把工作做好，並盡力幫助每位學生。只要學生願意投入學習，這才是對我最重要的。」