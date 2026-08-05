特朗普疑再遇行刺陰謀　38歲男涉持槍械踩線被捕

警方指出，聯邦探員最先注意到塔埃勒在球場附近活動，據稱他不斷拍照、錄影，並觀察現場安全部署安排。警方接觸後發現，他同時涉及一宗2025年搶劫案件，因此將其拘留。警方透露，對塔埃勒進行搜身時，在其褲子口袋內發現一個可裝16發子彈的彈匣，內含達姆彈（hollow-point ammunition）。

綜合美媒報道，警方表示，這名38歲男子塔埃勒（Jeanine John Taele）來自加州唐尼市（Downey），2日在蘭喬帕洛斯弗迪斯（Rancho Palos Verdes）高爾夫球場附近，遭洛杉磯縣警局逮捕，事件發生時間距離特朗普（Donald Trump）抵達該地點參加募款活動僅約2天。

「有影響力的總統才會遇到」

隨後，警方搜索停放於高爾夫球場停車場內的車輛，赫然發現一把已上膛手槍，槍膛內已有子彈、另一個裝有達姆彈的彈匣以及多項戰術裝備。警方因此以非法攜帶隱藏槍械、持有違禁彈藥等罪名將其逮捕。

事件曝光後，特朗普3日接受《霍士新聞》節目「Fox News @ Night」主持人加拉格（Trace Gallagher）專訪時，被問及武裝疑犯事件，特朗普淡定表示：「他們說，只有具這種事情，而我絕對是一位有影響力的總統。」

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