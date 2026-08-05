俄烏戰爭｜烏情報：北韓導彈部隊首次部署俄羅斯西部 憂北韓彈道導彈威脅劇增

一枚導彈7月30日擊中烏克蘭中部克利福洛(Kryvyi Rih)附近一幢民宅，至少6人死亡。烏情報官員指，這次攻擊是自去年8月以來，首次確認俄羅斯使用北韓彈道導彈對付烏克蘭，屬於北韓提供的新一批40枚導彈之一。(資料圖片)

烏克蘭軍事情報官員表示，一支北韓導彈部隊已開始部署到俄羅斯西部，可能配備120枚彈道導彈和6套發射系統，用於空襲烏克蘭。

路透社報道，烏克蘭高端防空系統嚴重短缺，俄羅斯正試圖利用這個弱點，用更多難以攔截的彈道導彈發動攻擊。自2023年底以來，俄羅斯已向烏克蘭發射數十枚北韓製彈道導彈，但北韓導彈部隊部署在俄羅斯境內，意味俄朝之間原已密切的軍事合作將進一步擴大。

烏克蘭國防部情報總局官員Andrii Cherniak表示，俄羅斯計劃將這支約由90名北韓人員組成的導彈部隊部署在俄西部的沃羅涅日(Voronezh)，並隸屬俄軍第112導彈旅。同時，北韓已向俄羅斯提供新一批40枚KN-23及KN-24導彈及人員，但部署方式和導彈總數將在下月的高層級會談後決定。他說，俄羅斯這次部署將包括120枚北韓彈道導彈和6套發射系統。