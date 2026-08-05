俄烏戰爭｜烏情報：北韓導彈部隊首次部署俄羅斯西部 憂北韓彈道導彈威脅劇增

烏克蘭軍事情報官員表示，一支北韓導彈部隊已開始部署到俄羅斯西部，可能配備120枚彈道導彈和6套發射系統，用於空襲烏克蘭。
路透社報道，烏克蘭高端防空系統嚴重短缺，俄羅斯正試圖利用這個弱點，用更多難以攔截的彈道導彈發動攻擊。自2023年底以來，俄羅斯已向烏克蘭發射數十枚北韓製彈道導彈，但北韓導彈部隊部署在俄羅斯境內，意味俄朝之間原已密切的軍事合作將進一步擴大。
烏克蘭國防部情報總局官員Andrii Cherniak表示，俄羅斯計劃將這支約由90名北韓人員組成的導彈部隊部署在俄西部的沃羅涅日(Voronezh)，並隸屬俄軍第112導彈旅。同時，北韓已向俄羅斯提供新一批40枚KN-23及KN-24導彈及人員，但部署方式和導彈總數將在下月的高層級會談後決定。他說，俄羅斯這次部署將包括120枚北韓彈道導彈和6套發射系統。
報道指，Cherniak上述所言，似乎與俄羅斯上周發射去年8月以來首批北韓製導彈攻擊烏克蘭的時間吻合。
美國智庫「外交政策研究所」資深研究員Rob Lee指出，北韓提供的導彈對基輔構成重大威脅，「彈道導彈防禦是烏克蘭的一大弱點，因此，一旦遭到更多彈道導彈攻擊，烏克蘭將面臨更大挑戰」。烏克蘭尤其擔心今冬的防空能力，因為俄羅斯可能像之前的冬季一樣，再次對烏克蘭電網發動大規模攻擊。
自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，北韓已成為莫斯科的重要盟友，雙方於2024年簽署共同防衛條約。烏克蘭官員表示，北韓已向俄羅斯提供數百萬枚炮彈，並於2024年派遣1.4萬士兵前往俄羅斯庫爾斯克(Kursk)，協助俄軍擊退烏軍地面攻勢。
一枚導彈上月30日擊中烏克蘭中部克利福洛(Kryvyi Rih)附近一幢民宅，同一家族至少6人死亡。Cherniak表示，這次攻擊是自去年8月以來，首次確認俄羅斯使用北韓彈道導彈對付烏克蘭，屬於北韓提供的新一批40枚導彈之一。
烏克蘭軍方消息指，相較於同類型的俄製伊斯坎德(Iskander)短程彈道導彈，北韓KN-23及KN-24導彈彈頭威力更大、射程更遠，但準確度較低，曾被用於造成大量平民傷亡的攻擊。而俄軍動用北韓導彈，符合其近來日漸依賴彈道導彈的趨勢，包括俄製伊斯坎德9M723導彈，這類導彈只能由美製愛國者導彈攔截。
俄羅斯2023年底開始使用北韓KN-23及KN-24導彈攻擊烏克蘭。Cherniak表示，北韓在2023年底至2025年8月向俄羅斯提供150枚這類導彈。此外，目前約有9,500名北韓士兵駐紮在與烏克蘭接壤的庫爾斯克，但未參與對烏克蘭的軍事行動。
烏克蘭總統澤連斯基上月表示，俄羅斯希望北韓再派3萬士兵參與俄烏戰爭，俄方正準備在沃羅涅日接收這批北韓部隊。