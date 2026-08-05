熊本地震｜高市早苗視察網上影片起爭議　冧煙囪致9死造紙廠道歉

日本熊本地震超過一個星期，早前首相高市早苗前往熊本探訪後，在社交平台發放的影片，因為配樂的問題，引起網上的爭議。而在地震中導致工場煙囪倒塌，令9人死亡的日本製紙，在今日（5日）召開記者會道歉，及成立委員會調查煙囪倒塌的原因。

高市早苗在星期一（3日）訪問熊本，並探訪當地的避難所與災民溝通。其後日本政府在「首相官邸」的社交平台發放探訪的影片，並配以背景音樂，被指像是為高市個人宣傳的影片。內閣官房長官木原稔在今日的記者會上回應有關批評：「我不會就個別的帖文逐一回應。傳播資訊是我們工作的一環，有需要讓國民清楚知道我們訪問災區的所見所聞。」記者追問有關的背景音樂是否必要是，木原表示：「這是一種清晰地向公眾傳達，視察損失程度時所見所聞的方式。」