熊本地震｜高市早苗視察網上影片起爭議　冧煙囪致9死造紙廠道歉

日本熊本地震超過一個星期，早前首相高市早苗前往熊本探訪後，在社交平台發放的影片，因為配樂的問題，引起網上的爭議。而在地震中導致工場煙囪倒塌，令9人死亡的日本製紙，在今日（5日）召開記者會道歉，及成立委員會調查煙囪倒塌的原因。
高市早苗在星期一（3日）訪問熊本，並探訪當地的避難所與災民溝通。其後日本政府在「首相官邸」的社交平台發放探訪的影片，並配以背景音樂，被指像是為高市個人宣傳的影片。內閣官房長官木原稔在今日的記者會上回應有關批評：「我不會就個別的帖文逐一回應。傳播資訊是我們工作的一環，有需要讓國民清楚知道我們訪問災區的所見所聞。」記者追問有關的背景音樂是否必要是，木原表示：「這是一種清晰地向公眾傳達，視察損失程度時所見所聞的方式。」
高市総理による、令和８年熊本地震による被災状況視察のための熊本県訪問の様子です。 pic.twitter.com/ibfKkYbs9l— 首相官邸 (@kantei) August 3, 2026
九州新幹線8月中前未能全面恢復
地震至周二一星期，死亡人數維持在38人，13,690楝房屋損毀，部份地區已恢復供水，至周二清晨4時半當地仍有4.4萬戶未有食水供應。有7,538人在避難所住宿，而宇城市及冰川町在星期一開始建造臨時房屋。
另外JR九州公布，九州新幹線新水俁至鹿兒島中央的路線會在星期五恢復，但班次會比平常少。而餘下熊本至新水俁的路段，預料不可能在本月中前恢復通車。大阪府就派出警察在熊本協助巡邏，避免發生地震後被人進入災區盜竊。
地震中有煙囪倒塌，導致9死2傷的日本製紙公司，在今日下午於八代市舉行記者會。公司的社長瀨邊明表示：「我謹向所有受地震影響的人們表達最深切的慰問。對於不幸罹難的人們，我致以最誠摯的哀悼。對於給公眾帶來困擾，我深感抱歉。」地震造成八代市工場的3支煙囪損毀，其中1支在1970年建造，高80米的重油鍋爐的煙囪從中間斷裂，倒塌在一棟兩層木造建築上。當時建築物內有6名企業的職員，以及3名合作公司的職員死亡。公司其後表示，將會成立調查委員，調查煙囪倒塌的原因。有關工場主要生產書籍及報紙用的紙張。
AEON爆炸3死服裝店要求職員隨身帶個人物品
另外在熊本AEON爆炸事件中，其中一間服裝品牌「ONWARD」，企業的2間店舖其3名員工因為返回店內拿取個人物品，結果在爆炸的商場內身亡。公司雖然表示已要求3人離開商場，但她們仍然返回，因此公司宣布，將要求員工將個人貴重物品需要隨身攜帶，以避免相關的悲劇再次發生。