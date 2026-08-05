SpaceX火箭殘骸撞月球 校巴般大如同3噸TNT炸藥可撞出20米巨坑

美國科技富商馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX，一件火箭殘骸自去年起漂浮在太空，預計於美國東岸時間周三凌晨2時35分(香港時間下午2時35分)撞擊月球。報道指，該「太空垃圾」4,000公斤重、如校巴般大，威力相當於3噸TNT炸藥，撞擊月球時或產生瞬間閃光，從地球肉眼將難以看見，並將揚起逾100萬公斤碎屑，並且在月球表面留下直徑20至30米的新隕石坑。
SpaceX火箭殘骸撞月球｜天文攝影師：未有觀察到閃光
英國《獨立報》稱，有業餘天文攝影師透過天文望遠鏡觀察，並未見到任何閃光。美國的地面望遠鏡一直在觀察任何爆炸跡象，但影像可能需時數天才能出現，而繞月飛行的太空船將在未來數天飛越殘骸墜毀地點時傳回影像。
SpaceX火箭殘骸撞月球｜「不是蓄意撞月球」
有關殘骸為獵鷹9號(Falcon 9)火箭的第2節，天文學家直至今年初才確認它將撞擊月球，並預計以時速8,690公里撞擊月球西側的愛因斯坦隕石坑，地球通常很難看到該隕石坑。該火箭曾經運載美國螢火蟲太空公司(Firefly Aerospace)的「藍色幽靈一號」(Ghost-1)登月器和日本ispace公司的白兔-R任務2(Hakuto-R Mission 2)「強韌號」(Resilience)登月器，於去年1月發射升空；撞擊月球表面不在原先規劃之中，但是火箭第2節後來在失去動力後，便漂浮在太空中。SpaceX表示並非蓄意撞月球。SpaceX火箭的上節(upper stage)通常會墮回地球大氣層，然後燃燒或落入海洋。但登月任務與接近地球的太空任務比較，需要更大推力，因此火箭的上節被留在太空中。