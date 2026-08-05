SpaceX火箭殘骸撞月球 校巴般大如同3噸TNT炸藥可撞出20米巨坑

美國科技富商馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX，一件火箭殘骸自去年起漂浮在太空，預計於美國東岸時間周三凌晨2時35分(香港時間下午2時35分)撞擊月球。報道指，該「太空垃圾」4,000公斤重、如校巴般大，威力相當於3噸TNT炸藥，撞擊月球時或產生瞬間閃光，從地球肉眼將難以看見，並將揚起逾100萬公斤碎屑，並且在月球表面留下直徑20至30米的新隕石坑。

SpaceX火箭殘骸撞月球｜天文攝影師：未有觀察到閃光

英國《獨立報》稱，有業餘天文攝影師透過天文望遠鏡觀察，並未見到任何閃光。美國的地面望遠鏡一直在觀察任何爆炸跡象，但影像可能需時數天才能出現，而繞月飛行的太空船將在未來數天飛越殘骸墜毀地點時傳回影像。