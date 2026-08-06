國際足協緊急會議　恩芬天奴獲高級管理層支持留任

國際足協領導層周三(5日)在摩洛哥召開緊急危機會議，與會的包括秘書長格拉夫斯特倫(Mattias Grafström)和其他管理委員會成員，會後聲明重申對恩芬天奴的「全力支持」，提及出售賽事股權的計劃是犯下錯誤，相關程序本應用不同的方式處理，已致函國際足協理事會和各個成員協會道歉，並承諾會確保類似事件不再發生。

費高：恩芬天奴玷污國際足協會長職位

不過，由英超、西甲及意甲等頂級聯賽組成的歐洲足球聯賽聯盟發聲明，呼籲國際足協進行管治改革，以確保所有利益攸關方，在未來足球運動的決策時擁有發言權。聯盟批評恩芬天奴的計劃危險，令人嚴重質疑國際足協的管治、內部文化及決策機制。加拿大總理卡尼同日公開批評，恩芬天奴企圖向私人投資者出售世界盃賽事股權，是致命的管理失誤，令人對他失去信任。葡萄牙名宿費高更向英國《每日郵報》投稿，炮轟恩芬天奴說謊、欺騙，為了中飽私囊，不惜犧牲本應服務的足球運動，玷污國際足協會長職位，直言他必須立即下台。