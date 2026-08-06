醫生誤將病人「腸道閉環」無法排便　廢物不斷回流胃部險死

英國一名外科醫生在手術中出現嚴重失誤，竟將病人的小腸與胃錯誤縫合，導致腸道形成「閉環」(closed loop)，造成病人在手術後數週無法排便、持續嘔吐，險些喪命。英國醫療執業者審裁服務(Medical Practitioners Tribunal Service)認定該醫生的醫療行為存在重大過失，裁定將他於醫生名冊除名並立即停職。
綜合報道，根據審裁資料，事發於2020年8月25日在皇家奧德姆醫院(The Royal Oldham Hospital)，病人因腫瘤接受緊急腸道切除手術，由英國國民保健署(NHS)外科醫生Dr. Yasser Adly Abdel Rahman主刀，採取將小腸與胃相連的方式，以維持消化道連續性，卻誤將錯誤部位的腸道接到胃部。意味食物與腸內容物只能不斷回流至胃部，無法正常通過腸道，屬於「不符合生命存活」的手術結果。手術後病人持續腹痛、嘔吐且數週無法排便，但Dr. Yasser仍向病患及家屬表示，各項跡象顯示腸道很快就會恢復功能。直至同年9月15日，病人家屬提出質疑後，同院大腸直腸外科醫生Dr.Anthony Rate進行第二次手術，修正錯誤，並設人工造口，讓廢物排出體外，保住病人性命。
同行狠批手術前所未聞 糟糕到極點
擔任專家證人的前大腸直腸外科顧問醫生Anthony Blower表示，Dr. Yasser的決策「就一名顧問級外科醫生而言，已糟糕到極點」，更直言這項手術「前所未聞，完全違反常規」，若非後續及時介入，病患極可能在術後死亡。面對調查，Dr. Yasser否認有重大疏失，聲稱自己遭到「獵巫式」對待，並強調30年執業生涯從未接獲投訴。然而審裁庭調查發現，Dr. Yasser在2021年遭限制執業後，竟在2022年隱瞞禁令前往愛爾蘭申請診所職務，構成嚴重不誠實行為，審裁庭認為，他始終未展現悔意、同理心，也未向病人道歉，最終裁定將其除名，並立即停職，以避免他在提出上訴期間繼續執業。