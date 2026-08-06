醫生誤將病人「腸道閉環」無法排便　廢物不斷回流胃部險死

英國一名外科醫生在手術中出現嚴重失誤，竟將病人的小腸與胃錯誤縫合，導致腸道形成「閉環」(closed loop)，造成病人在手術後數週無法排便、持續嘔吐，險些喪命。英國醫療執業者審裁服務(Medical Practitioners Tribunal Service)認定該醫生的醫療行為存在重大過失，裁定將他於醫生名冊除名並立即停職。

綜合報道，根據審裁資料，事發於2020年8月25日在皇家奧德姆醫院(The Royal Oldham Hospital)，病人因腫瘤接受緊急腸道切除手術，由英國國民保健署(NHS)外科醫生Dr. Yasser Adly Abdel Rahman主刀，採取將小腸與胃相連的方式，以維持消化道連續性，卻誤將錯誤部位的腸道接到胃部。意味食物與腸內容物只能不斷回流至胃部，無法正常通過腸道，屬於「不符合生命存活」的手術結果。手術後病人持續腹痛、嘔吐且數週無法排便，但Dr. Yasser仍向病患及家屬表示，各項跡象顯示腸道很快就會恢復功能。直至同年9月15日，病人家屬提出質疑後，同院大腸直腸外科醫生Dr.Anthony Rate進行第二次手術，修正錯誤，並設人工造口，讓廢物排出體外，保住病人性命。