倫敦柯芬園4人被鉸剪刺傷　47歲女子被捕

事件發生於8月5日中午約12時30分，地點位於柯芬園附近的恩德爾街（Endell Street），距離倫敦著名旅遊區及劇院區僅數百米。警方接獲報案後迅速趕赴現場，並逮捕一名47歲女子，涉嫌持有攻擊性武器及襲擊罪。

警方表示，現場查獲一把鉸剪，相信就是疑犯案所使用的凶器。4名傷者皆為男性，年齡介於34歲至52歲，身上都有刺傷，經救護人員現場急救後送往創傷中心治療。其中2人接受治療後已出院，另外2人傷勢雖需留院觀察，但均無生命危險。

警方強調不涉及恐怖主義

倫敦警察廳（Metropolitan Police）指出，目前調查顯示，事件應屬個別個案，沒有跡象顯示涉及恐怖主義，也未發現疑犯與傷者之間相識。警方初步認為，案件可能與疑犯的精神健康狀況有關，相關調查仍在持續進行。

由於事發地點鄰近倫敦最熱門的觀光與購物區之一，案發後大批警力封鎖現場，救護車及直升機也趕赴現場，引起不少遊客圍觀。警方表示，將持續加強當地巡邏，以安撫市民及遊客情緒，並強調目前沒有進一步安全威脅。事件發生原因及疑犯犯案動機，仍有待警方釐清。