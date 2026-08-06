97歲曾中風婆婆挑戰「機翼行走」　成功刷新世界紀錄(有片)

英國一名去年曾經經歷中風的97歲婆婆，竟然站上飛機機翼挑戰「機翼行走」(wingwalking)，刷新健力士世界紀錄，更瘋狂的是，這不是她第一次做這項高空冒險，在這10年間，這已是她第6次完成機翼行走，並計劃於100歲時再度挑戰。

綜合報道，住在切爾滕納姆的Betty Bromage於2025年8月曾中風，導致說話能力受到影響，為感謝車頓咸及格洛斯特醫院(Cheltenham and Gloucester Hospital)團隊當時的悉心照顧，決定再次站上飛行中的機翼進行表演籌款，同時打破自己原先保持的「年紀最大的女性機翼漫步者」紀錄。Betty事後談到，自己身材嬌小，這項挑戰最困難的部分，是爬上飛機機翼，不過一旦站上去後，就沒有太大問題，「遊樂園的設施反而更可怕」。網上影片顯示，Betty站上機翼上後，飛機隨即起飛，並在高空進行快速攀升、倒轉、翻滾、俯衝等高難度花式，畫面相當刺激，最後安全降落。