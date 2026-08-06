900萬元頭獎彩券被當垃圾丟棄　物主急找清潔隊奇蹟尋回(有片)

意大利一名女子誤將一張已中頭獎、價值100萬歐元(約906萬港元)的樂透彩券丟進垃圾桶，在得知那張是中獎彩券後，緊急求助垃圾處理公司，讓清潔員花費超過一天的時間翻尋垃圾，最終奇蹟尋回那張中獎彩券，令女子激動落淚。

綜合報道，普利亞大區一名女子和家人長期落注同一組號碼「2、4、8、10、51」，在剛過去的周日(2日)，女子拿著彩券到一商店核對，機器畫面上顯示訊息「無法兌換」(Non-payable)，女子誤以為機會再度落空，就隨手將彩券丟進垃圾筒。然而，機器顯示「無法兌換」是因為中獎金額太高、超過小店能直接發放的權限所致。當女子回家後，其家人告知終於中頭獎後，立即查問彩券何在，嚇得女子連忙返回商店尋找，詎料垃圾已被垃圾處理公司清走。