900萬元頭獎彩券被當垃圾丟棄　物主急找清潔隊奇蹟尋回(有片)

意大利一名女子誤將一張已中頭獎、價值100萬歐元(約906萬港元)的樂透彩券丟進垃圾桶，在得知那張是中獎彩券後，緊急求助垃圾處理公司，讓清潔員花費超過一天的時間翻尋垃圾，最終奇蹟尋回那張中獎彩券，令女子激動落淚。
綜合報道，普利亞大區一名女子和家人長期落注同一組號碼「2、4、8、10、51」，在剛過去的周日(2日)，女子拿著彩券到一商店核對，機器畫面上顯示訊息「無法兌換」(Non-payable)，女子誤以為機會再度落空，就隨手將彩券丟進垃圾筒。然而，機器顯示「無法兌換」是因為中獎金額太高、超過小店能直接發放的權限所致。當女子回家後，其家人告知終於中頭獎後，立即查問彩券何在，嚇得女子連忙返回商店尋找，詎料垃圾已被垃圾處理公司清走。
物主主動承諾將支付所產生費用
女子隨即聯絡垃圾處理公司SANB主管Roberto Nicola Toscano尋求幫助。Roberto受訪時表示，得知事件後，立刻根據時間與路線鎖定目標垃圾車，並指示開往配備安全防護設施的垃圾分類中心進行大搜查。多名清潔人員在極度惡劣且惡臭的環境下，頂著高溫翻找了整整一夜，直至翌日清晨約5時30分，終於在垃圾堆中，奇蹟地找到那張完好無損的頭獎彩券。Roberto隨後致電通知事主已順利找回，他透露那女子在電話另一頭當場激動得痛哭失聲。Roberto手持找回的彩券指出，能成功挽回這筆鉅款，除了靠極大的運氣外，更歸功於清潔團隊的高效組織力與專業精神。由於SANB屬於公營機構，這次大規摸搜尋的費用原本會由納稅人負擔，但Roberto透露，女子已極具誠意地主動承諾會支付並補償這次搜尋行動所產生的所有額外費用。