免洗T恤面世　聲稱可連穿30天都無異味(有片)

幾年前以「自清潔內衣」概念風靡全球的美國服飾公司推出了一款「免洗T恤」，聲稱採用7種特殊材料製成，能夠抑制細菌滋生，用家可以連續穿著30天都不會產生異味。

美國服飾公司HercLeon近日推出T恤HercShirt V5.0而再次成為熱話。該公司聲稱，HercShirt V5.0的獨特性能源自於7種材料的融合：銅、銀、鋅、金、火山灰以及兩種秘製成分，其中銅能夠抑制引起體味的細菌，鋅則能減少導致汗臭的硫化物；火山灰如同嵌入布料中的微型海綿，能夠吸收水分和異味。HercLeon宣稱，即使穿著HercShirt V5.0進行劇烈的日常活動，也能保持1個月以上的清新潔淨，加上由於無需頻繁洗滌，其使用壽命比普通T恤更長。HercShirt V5.0每件T恤售價為79美元(約620港元)。被問到價格似乎有點高，該公司則認為，一件T恤的使用壽命相當於7件以上的普通T恤，絕對物有所值。