蜘蛛俠英雄重生｜哥倫比亞戲院屁味濃烈　觀眾放映途中掩鼻疏散

由湯姆賀倫（Tom Holland）與辛蒂雅（Zendaya）情侶檔上陣的《蜘蛛俠：英雄重生》近日上映，然而哥倫比亞一間電影院卻傳出「放屁」事件。當大家正在觀賞電影時，戲院突然冒出陣陣臭味，逼得觀眾不得不中途離場。

哥倫比亞一間戲院正在放映《蜘蛛俠：英雄重生》，中途戲院內瀰漫著一股令人作嘔的、類似放屁的氣味，令大批觀眾被迫掩鼻疏散。

「蜘蛛 俠 」打電話求助

網路上流傳一段影片可以看到許多觀眾從戲院離開，包括一名打扮成蜘蛛俠的人正在打電話求助。