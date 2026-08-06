蜘蛛俠英雄重生｜哥倫比亞戲院屁味濃烈　觀眾放映途中掩鼻疏散

由湯姆賀倫（Tom Holland）與辛蒂雅（Zendaya）情侶檔上陣的《蜘蛛俠：英雄重生》近日上映，然而哥倫比亞一間電影院卻傳出「放屁」事件。當大家正在觀賞電影時，戲院突然冒出陣陣臭味，逼得觀眾不得不中途離場。
哥倫比亞一間戲院正在放映《蜘蛛俠：英雄重生》，中途戲院內瀰漫著一股令人作嘔的、類似放屁的氣味，令大批觀眾被迫掩鼻疏散。
「蜘蛛俠」打電話求助
網路上流傳一段影片可以看到許多觀眾從戲院離開，包括一名打扮成蜘蛛俠的人正在打電話求助。
臭味源頭有待證實
目擊者稱，這種氣味類似放屁，但原因尚未得到證實。目前，各種猜測包括：可能是某名觀眾身體不適放臭屁；也可能是有人惡作劇，引爆玩具臭彈等等。
目前該戲院和哥倫比亞地方政府尚未就此事回應。
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ALERT: "Horrific fart attack" sent moviegoers running out of the theater in the middle of the new 'Spider-Man.'— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) August 3, 2026
While a screening of the movie ‘Spider-Man: Brand New Day’ was playing in Cartagena, Colombia, an audience member allegedly had a farting attack that cleared the… pic.twitter.com/bgtkRsAX7C