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出版：2026-Aug-06 15:59
更新：2026-Aug-06 15:59

蜘蛛俠英雄重生｜哥倫比亞戲院屁味濃烈　觀眾放映途中掩鼻疏散

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蜘蛛俠英雄重生｜哥倫比亞戲院屁味濃烈　觀眾放映中途掩鼻疏散

蜘蛛俠英雄重生｜哥倫比亞戲院屁味濃烈　觀眾放映中途掩鼻疏散

由湯姆賀倫（Tom Holland）與辛蒂雅（Zendaya）情侶檔上陣的《蜘蛛俠：英雄重生》近日上映，然而哥倫比亞一間電影院卻傳出「放屁」事件。當大家正在觀賞電影時，戲院突然冒出陣陣臭味，逼得觀眾不得不中途離場。

哥倫比亞一間戲院正在放映《蜘蛛俠：英雄重生》，中途戲院內瀰漫著一股令人作嘔的、類似放屁的氣味，令大批觀眾被迫掩鼻疏散。

「蜘蛛」打電話求助

網路上流傳一段影片可以看到許多觀眾從戲院離開，包括一名打扮成蜘蛛的人正在打電話求助。

《蜘蛛俠：英雄重生》由湯姆賀倫（Tom Holland）與辛蒂雅（Zendaya）情侶檔上陣 《蜘蛛俠：英雄重生》在哥倫比亞上映時，疑有人在戲院放臭屁而令大批觀眾中途離場 一名COSPLAY蜘蛛俠的觀眾打電話求助 目擊者稱，這種氣味類似放屁，但原因尚未得到證實 目擊者稱，這種氣味類似放屁，但原因尚未得到證實 不少觀眾離場時掩鼻

臭味源頭有待證實

目擊者稱，這種氣味類似放屁，但原因尚未得到證實。目前，各種猜測包括：可能是某名觀眾身體不適放臭屁；也可能是有人惡作劇，引爆玩具臭彈等等。

目前該戲院和哥倫比亞地方政府尚未就此事回應。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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