11名學生校內玩通靈板後集體嘔吐 抽筋昏倒走廊 真係咁邪？

咁邪！？哥倫比亞一間學校11名學生在校內玩通靈板(ouija board game)後，突然集體嘔吐、腹痛、抽筋，一起在走廊昏倒，須送院治療。得知學生們出事前玩過這種通靈遊戲，校內教職員都心驚驚。
東北部城鎮阿托(Hato)的農業技術學院，上月31日下午，11名學生突然出現嚴重嘔吐、腹痛、嚴重肌肉抽搐、呼吸困難等狀況，老師發現他們集體昏倒在一條走廊上，立即通報緊急部門，將他們送院治療。
綜合英國《鏡報》、《每日快報》報道，11名學生年齡介乎13至17歲，他們出事前在課室玩通靈板遊戲，不久後就陸續昏倒在走廊，嚇壞其他師生。
鎮長：通靈板遊戲是調查的一部分
阿托鎮長Jose Pablo Toloza Rondón表示，學生被發現呼吸急促，口吐濃稠液體，因此「不能排除與通靈板遊戲有關，這屬調查的一部分」。他還說，有同學指他們飲了一個容器所裝的水後出事，有人則指他們游完水，從泳池回校後有人給他們東西吃。
緊急部門主管Juan Pablo Vargas Noguera指出：「得知學生們玩過通靈板，我們並沒發現他們有心理異常問題。醫療報告顯示，他們屬食物中毒」。
報道指，當局事後詢問學生，他們表示出事前曾飲過同一玻璃容器所裝的水。當局懷疑水不乾淨，導致學生中毒。