熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-03 15:45:00

11年悲劇謎團　大馬宣布12.30重啟搜尋MH370

分享：
11年悲劇謎團，大馬宣布12.30重啟搜尋MH370。(網上圖片)

11年悲劇謎團，大馬宣布12.30重啟搜尋MH370。(網上圖片)

航空史上最大謎團之一的馬來西亞航空MH370航班失蹤案，在沉寂多時後，馬來西亞交通部今日(3)宣布，將於今年1230日重啟對MH370殘骸的深海搜尋行動。這項行動將由民間海事探勘公司執行，並延續「找不到、不收費」的原則，為這宗超過11年的慘劇嘗試找出答案。

綜合報道，馬來西亞交通部發表聲明，指今次搜尋工作將委託總部位於英美的「海洋無限」(Ocean Infinity)公司負責。搜尋範圍將鎖定在經過評估後認為「發現飛機機率最高」的特定區域。值得注意的是，這次行動採取嚴格的「無成果，不付款」模式，意味著只有在該公司成功找到飛機殘骸時，馬來西亞政府才會支付費用。這協議與對上一次搜尋行動相同，旨在降低政府的財政風險，同時也顯示探勘公司對今次行動具備一定程度的信心。

adblk5
今次搜尋工作由「海洋無限」(Ocean Infinity)負責。(網上圖片) 2014年澳洲海軍「海洋盾牌號」（Ocean Shield)協助搜尋MH370。(網上圖片)

馬來西亞：重啟搜尋突顯政府致力給家屬交代的承諾

MH370班機於201438日從吉隆坡飛往北京途中，在雷達螢幕上突然消失。機上載有239人，其中3分之2為中國乘客，其餘包括馬來西亞、印尼、澳洲及歐美等多國公民。事後當局隨即展開航空史上規模最大的搜尋行動，但這架波音777客機至今仍下落不明。

「海洋無限」曾於2018年進行過一次搜尋但無功而返；澳洲先前主導的搜尋行動耗時3年、覆蓋印度洋12萬平方公里海域，也僅發現零星碎片。今年稍早的搜尋行動曾因季節因素於4月暫停。馬來西亞交通部強調，重啟搜尋的最新進展，突顯了政府致力於為受這場悲劇影響的家屬給予交代的承諾。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 