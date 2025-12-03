11年悲劇謎團　大馬宣布12.30重啟搜尋MH370

航空史上最大謎團之一的馬來西亞航空MH370航班失蹤案，在沉寂多時後，馬來西亞交通部今日(3日)宣布，將於今年12月30日重啟對MH370殘骸的深海搜尋行動。這項行動將由民間海事探勘公司執行，並延續「找不到、不收費」的原則，為這宗超過11年的慘劇嘗試找出答案。

綜合報道，馬來西亞交通部發表聲明，指今次搜尋工作將委託總部位於英美的「海洋無限」(Ocean Infinity)公司負責。搜尋範圍將鎖定在經過評估後認為「發現飛機機率最高」的特定區域。值得注意的是，這次行動採取嚴格的「無成果，不付款」模式，意味著只有在該公司成功找到飛機殘骸時，馬來西亞政府才會支付費用。這協議與對上一次搜尋行動相同，旨在降低政府的財政風險，同時也顯示探勘公司對今次行動具備一定程度的信心。