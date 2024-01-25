11歲男童基因治療先天失聰成全美首例 人生第一次聽到爸爸聲音

摩洛哥一名11歲先天失聰的男童在美國率先接受突破性基因治療後，人生第一次聽到聲音，笑著說爸爸說話、汽車駛過、剪刀剪髮等，「全部都很好聽」，「沒有我不喜歡的聲音」。 為失聰患者帶來希望 《紐約時報》周二(23日)報道，伊薩姆(Aissam Dam)是美國第一個因先天性失聰而接受基因治療的人。他生於摩洛哥，3年前與家人移居西班牙後學習手語跟人溝通，去年專科醫生建議他赴美接受基因治療，療程很成功，將原本對聲音一無所知的他帶進新世界。負責的費城兒童醫院周二發聲明表示，這項里程碑為全球各地因基因變異而損失聽力的患者帶來希望。

屬極為罕見病例 全球約有3,400萬兒童失聽或聽力受損，多達六成病例與基因異常有關。伊薩姆因單一基因「otoferlin」存在變異，出生時就「極重度失聰」，屬於極為罕見病例，全球約有20萬患者。基因治療是用具功能的基因取代患者耳內存在變異的otoferlin基因。

特別喜歡甚麽聲音？ 醫院表示，自伊薩姆接受單耳治療近4個月後，聽力已改善到輕度至中度聽損，他「確實是有生以來第一次聽到聲音」。報道指，他接受治療後數天就能聽到汽車聲，兩個月後聽力接近正常。他說，最初聽到聲音會感到害怕，但之後就開始享受不同的聲音，包括電梯聲、說話聲、剪髮聲等，「特別喜歡人聲」。他剪髮時還第一次聽到音樂。報道指，經治療後，雖然他可聽到聲音，但可能無法學會說話，因為大腦學習語言的關鍵期是5歲之前。