115歲西班牙婦有望成全球最年長人瑞

健力士世界紀錄(Guinness World Records)顧問周三(18日)表示，在美國出生的115歲零319日的西班牙婦人Maria Branyas Morera可望成為目前在世的全球最長壽人瑞。

綜合報道，健力士世界紀錄老人學(Gerontology)高級顧問、老人學研究小組超級百歲人瑞研究資料庫負責人Robert D. Young表示，在118歲的法國修女安德烈(Sister André)離世後，115歲的Maria Branyas Morera據信將獲得世界上最長壽人瑞的頭銜，但補充指，健力士世界紀錄需要進行文件檢查和訪問Maria Branyas Morera的家人後，才能作出正式決定。

女兒稱母親長壽 全因基因

報道指，Maria Branyas Morera生於1907年，曾經歷過1918年流感、兩次世界大戰和西班牙內戰，她在第一次世界大戰期間，隨家人移居祖國西班牙。Maria Branyas Morera的78歲小女兒Rosa Moret接受傳媒訪問時，將母親的長壽歸因於基因，她說：「母親從沒去過醫院，從沒骨折過，她很好，沒有病痛。」

Maria Branyas Morera過去20年居於加泰隆尼亞吉羅納省Olot一間療養院，療養院表示， Maria Branyas Morera的身體健康，她對健力士世界紀錄的消息感到驚訝和感激，院方未來幾天將舉行閉門小型慶祝活動，以紀念這個非常特別的事情。