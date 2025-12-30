12月北歐熱過中東 冰島聖誕錄得20度高溫 沙特阿拉伯落雪

近年極端氣候現象席捲全球，而最近出現的現象更是讓氣候學家形容為「絕對瘋狂」。冰島東部在12月25日深夜測得攝氏19.7度高溫，幾乎比該國7月平均溫度還還高出10度，同時沙特阿拉伯則落雪，沙漠與山區成冰雪世界。
位於冰島東部的巴卡格爾迪（Bakkageroi）測量站記錄到這項驚人數據，專家稱此為冰島史上最極端的氣候事件之一。這個以冰雪景觀和零下氣溫聞名的北歐國家，竟在聖誕節期間出現如此異常的暖化現象。
與此形成強烈對比的是，以廣大沙漠和酷熱夏季著稱的沙特阿拉伯，卻經歷了罕見的暴風雪。在沙特阿拉伯北部地區如賈巴勒阿勞茲（Jabal Al Lawz）和特羅傑納高地（Trojena highlands），氣溫降至冰點以下，讓雪花得以在海拔約2,600米的高地上堆積。
社交平台上湧現大量分享冰島異常溫暖天氣的照片和影片。有網民提到：「北半球特別是美國和冰島的溫度異常現象相當瘋狂，聖誕節和12月的高溫紀錄正在各地被打破。」
另一名網友則寫道：「聖誕節時冰島竟然比中東地區還要熱7度。」這樣的溫度對比讓許多人感到不可思議。
不少沙特阿拉伯人第一次睇雪
在沙特阿拉伯，當地人對這難得一見的雪景感到驚奇不已。有網友表示：「全球暖化的現象，沙特阿拉伯竟然下雪了。對許多當地人來說，這真的是個奇蹟，因為他們這輩子第一次看到雪。」
人們紛紛走出戶外享受這罕見的天氣，另一名網民評論：「從雪覆蓋的山脈和冬季營地，到駱駝走過白色沙漠，這片土地呈現的對比感覺如此不真實。」
受低氣壓影響添降雨
根據《海灣時報》（Khaleej Times）報道，阿拉伯沙漠部分地區在12月18日出現降雪，影響範圍涵蓋沙特阿拉伯和卡塔爾。報道指出，中東地區上周受到低氣壓系統影響，為整個區域帶來大量降雨。
在塔布克（Tabuk）附近的賈巴勒阿勞茲和特羅傑納高地等地區，溫度降至攝氏零下4度左右，為這次罕見的降雪創造了條件。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Saudi Arabia wakes up to SNOW— RT (@RT_com) December 18, 2025
People went outside to enjoy a rare weather condition
Could it be a test run before Saudi Arabia’s Olympic Winter games 2026 pic.twitter.com/lcP7jdBMsy
Saudi Arabia is not just one climate or one scene.— ۰۪۪۫۫●۪۫۰ خالد بن سعود (@o2f) December 19, 2025
From snow-covered mountains and winter camps to camels walking through white deserts —
this land holds contrasts that feel unreal.
Diversity in nature, richness in culture, and beauty in every season. 🇸🇦✨#السعوديه_العظمى… pic.twitter.com/ftoNK108nM