12月北歐熱過中東 冰島聖誕錄得20度高溫 沙特阿拉伯落雪

近年極端氣候現象席捲全球，而最近出現的現象更是讓氣候學家形容為「絕對瘋狂」。冰島東部在12月25日深夜測得攝氏19.7度高溫，幾乎比該國7月平均溫度還還高出10度，同時沙特阿拉伯則落雪，沙漠與山區成冰雪世界。

位於冰島東部的巴卡格爾迪（Bakkageroi）測量站記錄到這項驚人數據，專家稱此為冰島史上最極端的氣候事件之一。這個以冰雪景觀和零下氣溫聞名的北歐國家，竟在聖誕節期間出現如此異常的暖化現象。

與此形成強烈對比的是，以廣大沙漠和酷熱夏季著稱的沙特阿拉伯，卻經歷了罕見的暴風雪。在沙特阿拉伯北部地區如賈巴勒阿勞茲（Jabal Al Lawz）和特羅傑納高地（Trojena highlands），氣溫降至冰點以下，讓雪花得以在海拔約2,600米的高地上堆積。